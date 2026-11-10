İlik nakli olabilmek için biyolojik babasına ulaşmaya çalışan 18 yaşındaki Hamid Yorulmaz'ın arayışı mutlu sonla noktalandı. Akdeniz anemisi hastalığı nedeniyle gerçek babasını bulmak isteyen genç, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yürütülen araştırmalar sonucunda babasının kimliğini öğrendi. Levent Kibrit'in nüfusuna geçen Hamid, Kibrit soyadını alarak yeni ailesiyle tanıştı ve hayatında yepyeni bir sayfa açtı. Canlı yayına çıkan baba oğlu görenler “Çok benziyorlar” yorumunda bulundu.

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İzmir'den programa katılan 18 yaşındaki Hamid Yorulmaz, Akdeniz anemisi nedeniyle ilik nakli olması gerektiğini belirterek biyolojik babasını bulmak için yardım istedi.

“ÖLMEK İSTEMİYORUM” ÇAĞRISI YÜREK BURKMUŞTU

Kendisini büyüten Mehmet Sağbaş'ın öz babası olmadığını öğrenen Hamid, gerçek babasının kimliğinin ortaya çıkması için annesi Nihal Beyit'e çağrıda bulundu. Yıllardır kendisinden gizlenen gerçeği öğrenmek isteyen genç, canlı yayında "Ölmek istemiyorum" diyerek yaşadığı çaresizliği dile getirdi.

YAYINDAKİ SÖZLERİ SONRASI ANNESİ TUTUKLANDI

Annesi Nihal Beyit ise programa telefonla bağlanarak babasının kimliğini ancak oğlu dava açarsa açıklayabileceğini söyledi. Yayının ardından gelen ihbarlar üzerine Nihal Beyit ve Hamid'in dayısı gözaltına alındı.

Müge Anlı’daki Hamid gerçek babasına kavuştu! Canlı yayına çıktılar, herkes aynı yorumu yaptı "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

Anne hakkında çocuğun soy bağını değiştirme suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Nihal Beyit tutuklanarak cezaevine gönderilirken, dayı hakkında adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı kararı uygulandı.

GERÇEK BABASININ KİMLİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Soruşturma kapsamında yürütülen çalışmalar sonucunda Hamid'in biyolojik babasının Levent Kibrit olduğu belirlendi. Genç adamın babasının nüfusuna kaydedilmesiyle birlikte soyadı da değişti. Hamid Yorulmaz, bundan böyle Hamid Kibrit olarak hayatını sürdürecek.

Müge Anlı’daki Hamid gerçek babasına kavuştu! Canlı yayına çıktılar, herkes aynı yorumu yaptı

Yıllardır aradığı babasına kavuşan Hamid, kendisini bekleyen ailesiyle de ilk kez bir araya geldi. Levent Kibrit, oğlu Fahrettin ve eşi Sibel Hanım ile birlikte Müge Anlı'nın stüdyosuna gelerek Hamid'e kavuştu. Ailenin buluşma anında yaşadığı sevinç, stüdyodakilere de duygusal anlar yaşattı.

Hamid'in ağabeyi Fahrettin Kibrit, kardeşiyle ilk karşılaşmalarında hiç tereddüt etmeden yanına gittiklerini belirtti. Fahrettin, "Bir anlık cesaretle gidip aldım onu, sonuçta kardeşimiz" sözleriyle Hamid'i ailelerine kabul etme sürecini anlattı.

Levent Kibrit ise geçmişte bir evladını kaybettiğini hatırlatarak, "Allah bize Hamid'i gönderdi" ifadelerini kullandı.

Müge Anlı’daki Hamid gerçek babasına kavuştu! Canlı yayına çıktılar, herkes aynı yorumu yaptı

YENİ AİLESİNDEN HAMİD'E BÜYÜK DESTEK

Sibel Hanım, Levent Kibrit'in programa ilk kez bağlandığı sırada Hamid'in kim olduğunu anladığını söyledi. Genç adamı ailelerinin bir ferdi olarak gördüğünü vurgulayan Sibel Hanım, geçmişte yaşananların kendileri açısından artık önem taşımadığını ifade etti.

Programda Hamid'in yeni hayatına ilişkin gelişmeler de paylaşıldı. Müge Anlı, genç adamın artık ailesinin lojistik sektöründe faaliyet gösteren şirketinde çalışmaya başladığını ve sigortalı olarak iş hayatına adım attığını açıkladı.

Müge Anlı’daki Hamid gerçek babasına kavuştu! Canlı yayına çıktılar, herkes aynı yorumu yaptı

İLİK NAKLİ İÇİN HAREKETE GEÇTİLER

Hamid'in ailesine kavuşmasının ardından sağlık durumuyla ilgili son gelişmeler de gündeme geldi. Levent Kibrit, yapılan tetkiklerde oğlunun vücudunda demir birikimi tespit edildiğini ve Akdeniz anemisine yönelik tedavi sürecinin devam ettiğini aktardı.

Müge Anlı’daki Hamid gerçek babasına kavuştu! Canlı yayına çıktılar, herkes aynı yorumu yaptı

Kendisinin ve oğlu Fahrettin'in taşıyıcı olduğunun belirlendiğini söyleyen Levent Kibrit, Hamid'e ilik verebilmek için ailece gerekli desteği sağlamaya hazır olduklarını dile getirdi.

Hamid'in yeni ailesiyle kurduğu yakınlık da dikkat çekti. Özellikle Sibel Hanım'ın genç adamın ilaçlarını takip ederek tedavi sürecinde yanında olduğu belirtildi. Levent Kibrit, bundan sonraki süreçte oğlunun sağlığı ve mutluluğu için ailece her türlü desteği vereceklerini ifade etti.

Müge Anlı’daki Hamid gerçek babasına kavuştu! Canlı yayına çıktılar, herkes aynı yorumu yaptı

Müge Anlı ise Hamid'in yıllardır özlemini duyduğu şeyin yalnızca babasına kavuşmak olmadığını, aynı zamanda anne şefkatine de ihtiyaç duyduğunu dile getirdi.

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