DMM'den Suriye-Hizbullah iddialarına cevap: Kurgusal ve spekülatif

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı uluslararası medya organları ve sosyal medya hesaplarında yer alan “Suriye hükümeti yetkilileri ile Hizbullah yöneticilerinin MİT ev sahipliğinde Türkiye'de bir araya geldiği” iddiasını yalanladı.

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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı uluslararası medya organları ile sosyal medya mecralarında gündeme getirilen Suriye hükümeti yetkilileri ve Hizbullah yöneticilerinin Türkiye'de bir araya geldiği yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaptı.

DMM'nin açıklamasında, söz konusu kişilerin Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ev sahipliğinde Türkiye'de görüştüğü yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

"TAMAMEN ASILSIZ"

Açıklamada, “Bazı uluslararası medya organlarında ve sosyal medya mecralarında yer alan, ‘Suriye hükümeti yetkilileri ile Hizbullah yöneticilerinin MİT ev sahipliğinde Türkiye'de bir araya geldiği’ yönündeki iddialar tamamen asılsızdır” ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu paylaşımlarda yer alan bilgilerin gerçeğe dayanmadığı belirtilerek, “Söz konusu paylaşımlarda yer alan tarih, mekan, içerik ve temaslara ilişkin iddialar hiçbir gerçekliği yansıtmamakta olup tamamen kurgusal ve spekülatif niteliktedir” denildi.

DMM, açıklamasının sonunda kamuoyuna resmi kaynaklara dikkat edilmesi çağrısında bulundu.

Açıklamada, “Kamuoyunun sadece resmi makamlarca yapılan açıklamaları dikkate alması önemle rica olunur” ifadelerine yer verildi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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