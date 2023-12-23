23 Aralık 2023 19:49 - Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2023 19:54

Olumsuz hava koşullar nedeniyle ulaşımda aksamaların meydana geldiği Kars'ta, akşam saatlerinde şiddetini artıran tipi görüş mesafesini düşürdü.

Yoğun tipi nedeniyle Kars-Iğdır ile Kars-Ardahan kara yolunda 20 tır yolda kaldı. Doğu'da kar nedeniyle yollar kapandı, tırlar mahsur kaldı

Polis ve jandarma ekipleri bu kara yollarında tır geçişine izin vermiyor. Kars'ın Kağızman-Ağrı kara yolu da olumsuz hava koşulları nedeniyle araç trafiğine kapatıldı. Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri yolun ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

Ağrı’da da yoğun kar yağışı etkili oluyor. Akşama doğru başlayan kar yağışıyla cadde ve sokaklar beyaza büründü. Kar yağışı nedeniyle kenti komşu illere bağlayan kara yollarında da ulaşım güçlükle sağlanıyor.