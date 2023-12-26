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    Doğuma gitti, bebeğini kaybetti! Valilikten acı olayla ilgili açıklama geldi

    Bolu'da doğum için gittiği hastaneden bebeğinin cenazesi ile çıkan acılı anne doktorlardan şikayetçi oldu. Valilik de acı olayla ilgili hastane hakkında soruşturma başlattığını duyurdu.

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Bolu'da Gamze Çağlar sabah saatlerinde doğum sancısı sebebiyle eşi Ali Çağlar ile birlikte Bolu İzzet Baysal Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'ne geldi. Hastanenin acil kısmından giren Gamze Çağlar, bir süre sıra bekledi. Hastanede durumunun acil olduğunu belirten kadın, bir süre daha sıra bekledikten sonra ameliyata alındı.

    Doğuma gitti, bebeğini kaybetti! Valilikten acı olayla ilgili açıklama geldi

    BEBEĞİN İSMİ BİLE BELLİYDİ

    Ameliyatta Gamze Çağlar'ın karnındaki bebeğin hayatını kaybettiği tespit edildi. Anne karnında ölen kız bebeğe "Elisa" isminin konulmasının planlandığı öğrenildi.

    Doğuma gitti, bebeğini kaybetti! Valilikten acı olayla ilgili açıklama geldi

    DOĞUM İÇİN 2 SAAT BEKLEDİ

    Evladını kucağına almayı bekleyen anne, cenazesinin verilmesi ile büyük acı yaşarken baba Ali Çağlar ise "Sabah geldiğimizde bebeğimiz yaşıyordu. Hastaneye getirdim. 2 saat burada bekledik. Şikayetçi olacağım" dedi.

    Doğuma gitti, bebeğini kaybetti! Valilikten acı olayla ilgili açıklama geldi

    VALİLİK SORUŞTURMA BAŞLATILDIĞINI DUYURDU

    Bolu Valiliği’nin talimatıyla İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri harekete geçerek, hastane hakkında idari soruşturma başlattı.

    Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Ünitesinde yaşanan bahsi geçen olaya dair iddialarla ilgili idari soruşturma başlatılmış olup, Bolu Valiliği İl Sağlık Müdürlüğümüzce, süreç yakından ve titizlikle takip edilmektedir" ifadelerine yer verildi.

    Düzenleyen: Şeyda Karaca - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    DoğumBolu
    Haberler > Gündem > Doğuma gitti, bebeğini kaybetti! Valilikten acı olayla ilgili açıklama geldi
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