Doğuma gitti, bebeğini kaybetti! Valilikten acı olayla ilgili açıklama geldi

26 Aralık 2023 19:51 - Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2023 20:12

Bolu'da Gamze Çağlar sabah saatlerinde doğum sancısı sebebiyle eşi Ali Çağlar ile birlikte Bolu İzzet Baysal Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'ne geldi. Hastanenin acil kısmından giren Gamze Çağlar, bir süre sıra bekledi. Hastanede durumunun acil olduğunu belirten kadın, bir süre daha sıra bekledikten sonra ameliyata alındı.

BEBEĞİN İSMİ BİLE BELLİYDİ

Ameliyatta Gamze Çağlar'ın karnındaki bebeğin hayatını kaybettiği tespit edildi. Anne karnında ölen kız bebeğe "Elisa" isminin konulmasının planlandığı öğrenildi.

DOĞUM İÇİN 2 SAAT BEKLEDİ

Evladını kucağına almayı bekleyen anne, cenazesinin verilmesi ile büyük acı yaşarken baba Ali Çağlar ise "Sabah geldiğimizde bebeğimiz yaşıyordu. Hastaneye getirdim. 2 saat burada bekledik. Şikayetçi olacağım" dedi.

VALİLİK SORUŞTURMA BAŞLATILDIĞINI DUYURDU

Bolu Valiliği’nin talimatıyla İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri harekete geçerek, hastane hakkında idari soruşturma başlattı.

Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Ünitesinde yaşanan bahsi geçen olaya dair iddialarla ilgili idari soruşturma başlatılmış olup, Bolu Valiliği İl Sağlık Müdürlüğümüzce, süreç yakından ve titizlikle takip edilmektedir" ifadelerine yer verildi.