Doktor Güler Özcan Ülüş’e veda: Çocukları tabuta sarılarak gözyaşı döktü
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi’nde Dahiliye Uzmanı olarak görev yapan 44 yaşındaki Dr. Güler Özcan Ülüş kansere yenik düştü. Genç yaşta vefat eden doktorun cenazesinde gözyaşları sel olurken iki çocuğu tabuta sarılarak ağladı.
44 yaşında amansız hastalığa yenik düşerek vefat eden Dahiliye Uzmanı Dr. Güler Özcan Ülüş son yolculuğuna uğurlandı.
Ülüş, Güzelyurt Mahallesinde Toki 2 camiinde kılınan cenaze namazının ardından Asri Kırtık Mezarlığında toprağa verildi.
En son Merkezefendi Devlet Hastanesi’nde görev yapan Ülüş'ün cenazesine yoğun katılım oldu.
SEVENLERİNİN GÖZYAŞLARI SEL OLUP AKTI
Hastane Başhekimi Op. Dr. Mehmet Fatih Zeren başta olmak üzere genç hekimin meslektaşları ve sevenleri camiyi doldurdu.
Sağlık camiasını hüzne boğan cenazede, genç hekimin iki çocuğu annelerinin tabutuna sarılarak ağlamasıyla duygulu anlar yaşandı.
Genç doktor, sevenlerinin gözyaşlarıyla toprağa verildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı