Doktor Güler Özcan Ülüş’e veda: Çocukları tabuta sarılarak gözyaşı döktü

Düzenleyen: Melin Öztürk / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 17 Ağustos 2024 16:09 - Güncelleme: 17 Ağustos 2024 16:10 - Güncelleme:

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Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi’nde Dahiliye Uzmanı olarak görev yapan 44 yaşındaki Dr. Güler Özcan Ülüş kansere yenik düştü. Genç yaşta vefat eden doktorun cenazesinde gözyaşları sel olurken iki çocuğu tabuta sarılarak ağladı.