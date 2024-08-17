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Doktor Güler Özcan Ülüş’e veda: Çocukları tabuta sarılarak gözyaşı döktü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Doktor Güler Özcan Ülüş’e veda: Çocukları tabuta sarılarak gözyaşı döktü

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi’nde Dahiliye Uzmanı olarak görev yapan 44 yaşındaki Dr. Güler Özcan Ülüş kansere yenik düştü. Genç yaşta vefat eden doktorun cenazesinde gözyaşları sel olurken iki çocuğu tabuta sarılarak ağladı.

44 yaşında amansız hastalığa yenik düşerek vefat eden Dahiliye Uzmanı Dr. Güler Özcan Ülüş son yolculuğuna uğurlandı. 

Doktor Güler Özcan Ülüş’e veda: Çocukları tabuta sarılarak gözyaşı döktü - 1. Resim

Ülüş, Güzelyurt Mahallesinde Toki 2 camiinde kılınan cenaze namazının ardından Asri Kırtık Mezarlığında toprağa verildi.

En son Merkezefendi Devlet Hastanesi’nde görev yapan Ülüş'ün cenazesine yoğun katılım oldu. 

Doktor Güler Özcan Ülüş’e veda: Çocukları tabuta sarılarak gözyaşı döktü - 2. Resim

SEVENLERİNİN GÖZYAŞLARI SEL OLUP AKTI

Hastane Başhekimi Op. Dr. Mehmet Fatih Zeren başta olmak üzere genç hekimin meslektaşları ve sevenleri camiyi doldurdu.

Doktor Güler Özcan Ülüş’e veda: Çocukları tabuta sarılarak gözyaşı döktü - 3. Resim

Sağlık camiasını hüzne boğan cenazede, genç hekimin iki çocuğu annelerinin tabutuna sarılarak ağlamasıyla duygulu anlar yaşandı.

Doktor Güler Özcan Ülüş’e veda: Çocukları tabuta sarılarak gözyaşı döktü - 4. Resim

Genç doktor, sevenlerinin gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Doktor Güler Özcan Ülüş’e veda: Çocukları tabuta sarılarak gözyaşı döktü - 5. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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