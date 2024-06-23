Dolandırıcılıktan tutuklanan Seçil Erzan'dan Denizbank'a dava

Aralarında ünlü futbolcuların da olduğu 29 kişiyi dolandırdığı iddia edilen eski banka müdürü Seçil Erzan, Denizbank'a dava açmaya hazırlanıyor. Dava hakkında bilgi veren Erzan'ın avukatı, bankanın 23 yıllık çalışanlarının kanuna aykırı şekilde iş akdini sonlandırdığını ve tazminat ödemediğini ifade etti.

Türkiye'nin 'Fatih Terim Fonu' ile adını duyduğu eski banka müdürü Seçil Erzan sıcak gündemde yerini koruyor. Futbol dünyasının ünlü isimleri Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu'nun da aralarında olduğu son olarak Fatih Terim'in de müşteki sıfatıyla eklendiği 29 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla tutuklu yargılanan Erzan'ın yargılanması devam ediyor.

KIDEM VE İHBAR TAZMİNAT TALEBİ

Hürriyet'te yer alan habere göre, Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde tutuklu olan Seçil Erzan, 4857 sayılı İş Kanunu’ndaki süre ve usullere riayet etmeden iş akdini sonlandıran ve 23 yıllık tazminat hakkını vermeyen Denizbank’a dava açıyor.

Erzan, avukatı Bülent Aybirdi aracılığıyla Çağlayan’daki Arabuluculuk Merkezi’ne başvurarak Denizbank’ta şube müdürü olarak çalıştığı 25 Ekim 2000 ile 10 Nisan 2023 tarihleri arasındaki kıdem ve ihbar tazminatlarının ödenmesini talep etti. Müvekkilinin Denizbank’ın kurduğu tertip ile tutuklatıldığını arabuluculuk başvuru dilekçesinde belirten Bülent Aybirdi, dava şartı başvurularında iki tarafın da ortak arabulucuda anlaşmaları halinde bu başvurularının işleme konulmasını talep etti.

ERZAN'IN AVUKATI: AKRABALARI VE ARKADAŞLARI YÜZÜNDEN TEFECİLER MUSALLAT OLDU

Konuyla ilgili açıklama yapan Seçil Erzan’ın avukatı Bülent Aybirdi, Hürriyet’e şunları söyledi:

Müvekkilim 23 yıl Denizbank A.Ş.’de şube müdürü olarak çalıştı. Başarılı bir müdür olduğu Denizbank ve tüm kamuoyunun kabulüdür. Ancak babasını kaybetmesi ve annesinin yatağa mahkûm olması nedeniyle yalnızlaşan müvekkilin dost sandığı akrabaları ve arkadaşları, kendileri adına menfaat temin edebilme yoluna girmişlerdir.

Bu kişilerin zorbalıklarının ardından müvekkile tefeciler musallat olmuş, işyerine gelerek müvekkile hakaretler savrulmuş, darp edilmiş, çalışma masası üzerine mermi bırakılmış, kolundaki saat yağmalanmış, evinin yatak odasına girilerek değerli eşyaları gasp edilmiş, silah zoruyla birtakım sözler söylenmiş, senetler imzalatılmıştır.

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"DENİZBANK YASADIŞI SORGUYA ÇEKTİ"

Denizbank müvekkilimi yasadışı yollarla alıkoyarak sorguya çekti. Bununla da yetinmemiş İş Kanunu’nda yer alan süre ve usullere riayet etmeden Seçil Erzan’ın iş akdini sonlandırdı. Denizbank, müvekkilin hakkı olan tazminatını da vermemeyi tercih etti. Tarafımızca Seçil Erzan’ın tazminat hakkının alınması için yasal yollara başvuruldu. Talebimiz doğrultusunda Arabuluculuk Merkezi tarafından dosyaya avukat Savaş Şahin arabulucu olarak atandı.