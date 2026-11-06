Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, Down sendromlu kız çocuğunu "Özel çocukları almıyoruz" diyerek alışveriş merkezindeki oyun alanına almayan işletme hakkındaki başvuruyu değerlendirdi. İnceleme sonucunda işletmeye ayrımcılık gerekçesiyle 256 bin 357 TL idari para cezası verildi.

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Ankara'da emekli astsubay Feridun Baltacı, Down sendromlu kızı Melek Baltacı'nın bir alışveriş merkezindeki çocuk oyun alanına, görevliler tarafından "Özel çocukları almıyoruz" denilerek alınmadığı gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Geçen yıl 10 Ocak'ta meydana gelen olayla ilgili Ankara Batı 10'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan yargılama sonucunda, işletmenin mesul müdürü Ali M.'ye "Kişiler arasında ayrımcılık yapma" suçundan 10 ay hapis cezası verilerek hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararlaştırıldı.

Down sendromlu çocuğa ayrımcılık yapan işletmeye ceza

ŞİRKET İDDİALARI REDDETTİ

Yargı kararının ardından baba Feridun Baltacı, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'na (TİHEK) başvurarak şikayette bulundu.

TİHEK incelemesi kapsamında savunma yapan şirket vekili, iddiaları destekleyen somut delil olmadığını, başvurunun olaydan yaklaşık 1 yıl sonra yapılmasının soru işaretlerine yol açtığını ve çalışanların özel gereksinimli çocuklara yönelik olumsuz bir tutum sergilemediğini savundu.

PARA CEZASI UYGULANDI

Yapılan incelemeler neticesinde ayrımcılık yasağının ihlal edildiğine hükmeden TİHEK, ilgili işletmeye 256 bin 357 TL idari para cezası kesti.

Öte yandan, aynı kurum tarafından bu işletmeye daha önce de benzer bir olay ve aynı ihlal gerekçesiyle 204 bin 285 TL para cezası uygulandığı öğrenildi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : DOĞUKAN AKGÜN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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