Düğünde hayrete düşüren olay! Yılanla bir anda çıkageldi, davetliler şoke oldu

Batman'da yılan avcısı olarak bilinen Hasan Doksal, davetli olduğu düğüne bahçede yakaladığı yılanla gitti. Gelin ve damat neye uğradığını şaşırdı.

Yılan avcısı Hasan Doksal, Batman'da gerçekleştirilen görkemli düğünde hayatlarını birleştiren Akif Yıldız ile Fatma Tunca çiftinin düğününe davetli olarak katıldı.

SEPETTEKİ YILANI ÇIKARTTI

Gelin ile damadın yanı sıra katılımcıların halaylar eşliğinde gönüllerince eğlendikleri sırada saz ekibi yaptığı anonsla Hasan Doksal'ı sahneye davet etti. Davetlilerin sakin bakışları arasında elindeki sepetle sahneye çıkan Doksal, yılanı çıkarttı.

DÜĞÜNÜ UNUTULMAZ KILMAK İÇİN YAPMIŞ

Eline aldığı yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılanla gösteri yapan Doksal, davetlilerden uzun süre alkış aldı. Doksal, gelin ile damada düğünlerini unutulmaz kılmak için yılan şovu sürprizi yapmak istediğini söyledi.

AÇIKLAMASI DA İLGİNÇ

Davetlilerin unutulmaz anlar yaşadıklarını belirten Doksal, “Yeğenimin düğününe davet edildim. Ben de bu daveti unutulmaz kılmak için hem gelin damada hem de davetlilere bir sürpriz yapmak istedim. Yaşadığımız bölge sulak olduğu için yılanlar fazla var. Bahçeden yakaladığım yılanı sepete koyarak düğüne götürdüm. Orada yılanla güzel bir gösteri yaparak herkese unutulmaz anlar yaşattım. Davetliler çok güzel eğlendiler” dedi.

Doksal, düğünden sonra yılanı doğal ortamına saldı.