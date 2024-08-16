Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Düğünde hayrete düşüren olay! Yılanla bir anda çıkageldi, davetliler şoke oldu

Düğünde hayrete düşüren olay! Yılanla bir anda çıkageldi, davetliler şoke oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Düğünde hayrete düşüren olay! Yılanla bir anda çıkageldi, davetliler şoke oldu

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Batman'da yılan avcısı olarak bilinen Hasan Doksal, davetli olduğu düğüne bahçede yakaladığı yılanla gitti. Gelin ve damat neye uğradığını şaşırdı.

Yılan avcısı Hasan Doksal, Batman'da gerçekleştirilen görkemli düğünde hayatlarını birleştiren Akif Yıldız ile Fatma Tunca çiftinin düğününe davetli olarak katıldı.

SEPETTEKİ YILANI ÇIKARTTI

Gelin ile damadın yanı sıra katılımcıların halaylar eşliğinde gönüllerince eğlendikleri sırada saz ekibi yaptığı anonsla Hasan Doksal'ı sahneye davet etti. Davetlilerin sakin bakışları arasında elindeki sepetle sahneye çıkan Doksal, yılanı çıkarttı.

Düğünde hayrete düşüren olay! Yılanla bir anda çıkageldi, davetliler şoke oldu - 1. Resim

DÜĞÜNÜ UNUTULMAZ KILMAK İÇİN YAPMIŞ

Eline aldığı yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılanla gösteri yapan Doksal, davetlilerden uzun süre alkış aldı. Doksal, gelin ile damada düğünlerini unutulmaz kılmak için yılan şovu sürprizi yapmak istediğini söyledi.

Düğünde hayrete düşüren olay! Yılanla bir anda çıkageldi, davetliler şoke oldu - 2. Resim

AÇIKLAMASI DA İLGİNÇ

Davetlilerin unutulmaz anlar yaşadıklarını belirten Doksal, “Yeğenimin düğününe davet edildim. Ben de bu daveti unutulmaz kılmak için hem gelin damada hem de davetlilere bir sürpriz yapmak istedim. Yaşadığımız bölge sulak olduğu için yılanlar fazla var. Bahçeden yakaladığım yılanı sepete koyarak düğüne götürdüm. Orada yılanla güzel bir gösteri yaparak herkese unutulmaz anlar yaşattım. Davetliler çok güzel eğlendiler” dedi.

Doksal, düğünden sonra yılanı doğal ortamına saldı.

Düğünde hayrete düşüren olay! Yılanla bir anda çıkageldi, davetliler şoke oldu - 3. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Wilfried Zaha'yı isteyen İngiliz ekibinden Galatasaray'ı şaşırtan talep
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Çanakkale'de büyük yangın! Tarihi Gelibolu Yarımadası alevlere teslim - GündemTarihi Gelibolu Yarımadası alevlere teslimİsrail'i Çelik Kubbe korkusu sardı! Türkiye Demir Kubbe'yi geride bırakacak - Gündemİsrail'i Çelik Kubbe korkusu sardı!Adli Tıp Kurumu Müdürü evinde ölü bulundu! Polis 2 ihtimal üzerinde duruyor - GündemAdli Tıp müdürü evinde korkunç halde bulunduPentagon, Patriot satışını onayladı! Rusya ile Avrupa arasında tansiyon yükselecek - GündemPentagon satışı onayladı!Adreslerinde olmayan Suriyeliler nerede? - GündemAdreslerinde olmayan Suriyeliler nerede?Resmi Gazete'de yayımlandı! 30 Ağustos'ta toplu taşıma ücretsiz - Gündem30 Ağustos'ta toplu taşıma ücretsiz olacak
Sonraki Haber Yükleniyor...