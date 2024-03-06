Dünya mirası İshak Paşa Sarayı'nı diskoya çevirdi! Bakanlık harekete geçti

Mr. Dosso Dossi lakaplı işinsanı Hikmet Eraslan, UNESCO’nun Dünya Mirası Geçici Listesi’nde bulunan Tarihi İshak Paşa Sarayı’nda, DJ kabini, sis makineleri ve hoparlörler kurarak; lazer ışıklı, havai fişekli, konfetili klip çekti. Klipte tarihi ve manevi değerlere saygısızlık yapıldığı gerekçesiyle Kültür ve Turizm Bakanlığı konuyla ilgili soruşturma başlattı. Eraslan ise "Tek amacımız vardı o da Ağrı ve İshak Paşa Sarayı’nı tanıtmaktı." sözleriyle kendini savundu.

Mr. Dosso Dossi takma isimli işinsanı Hikme Eraslan'ın AĞRI Doğubeyazıt’ta UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde bulunan İshak Paşa Sarayı’nda çektiği klip tepkilere neden oldu. Klibin yayınlanmasının ardından manevi değelere saygısılık yapıldığına ilişkin tartışmaların ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı konuyla ilgili soruşturma başlattı.

BAKANLIĞIN BİLGİSİ YOK

Hürriyet'de yer alan habere göre sis makineleri, hoparlörler, ışık, konfeti, lazer ve havai fişeklerin kullanıldığı klip için, görevden alınan Ağrı İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Erkan Kösedağ tarafından izin verildiği belirtildi. Bakanlık yetkililerinin ise klip çekimiyle ilgili bilgilendirilmediği öğrenildi. Hürriyet’e konuşan Ağrı İl Kültür ve Turizm Müdürü Fehim Altun, "Benim dönemimden önce verilmiş bir izin. Bakanlığımız konuya hassasiyet gösteriyor" dedi.

"İZİN KÜLTÜR MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN VERİLİYOR"

7 ay önce çekildiği kaydedilen kliple ilgili Bakanlık yetkilileri klipte yer alan uygulamaların mevzuata uygun olmadığını, çekilen kliple ilgili hiçbir birimin haberdar edilmediğini söyledi. Van Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürü Necmeddin Bayhan ise şöyle dedi: “Bu klibin bizimle ilgisi yok. Bu tür izinler Kültür Müdürlüğü tarafından veriliyor."

HAVAİ FİŞEK, LAZER, SES

Mr. Dosso Dossi - Renga Bazide ismi ile Youtube üzerinden yayınlanan 2 dakika 29 saniyelik klipte, İshak Paşa Sarayı’nın avlusunda çekilen yakın plan ve dron görüntüleri dikkat çekiyor. Görüntülerde; sarayın içine DJ kabini kurulduğu, müzik, ses, ışık ve lazer sistemlerinin kullanıldığı, klibin son bölümünde ise Saray’ın avlusundan havai fişek atıldığı görülüyor. Klibin fotoğrafları da sosyal medya platformları Instagram ve TikTok’ta yayımlanıyor.

"AMACIMIZ TANITMAKTI"

İSHAK Paşa Sarayı’nda çekilen klipte rol alan Dosso Dossi Holding CEO’su Hikmet Eraslan da konuyla ilgili Hürriyet’e konuştu. Eraslan, “Biz hem Ağrı Valiliği hem de Kültür Müdürlüğü’nden izin aldık. Tek amacımız vardı o da Ağrı ve İshak Paşa Sarayı’nı tanıtmaktı. Orada havai fişek de attık ama bu etkinliğin yapıya zarar verdiğini düşünmüyorum" dedi.

"ESERE ZARAR VERİR"

Prof. Dr. Yaşar Bedirhan “Yüksek ses, ışık, lazer ve havai fişek tarihi yapılara zarar verir. Bazı tarihi mekanlarda fotoğraf çekmek yasaktır. Flaşın etkisi tarihi nitelikli eserlere zarar verebilir. Bunlar olmamalıydı” diye konuştu.

2000 YILINDAN BERİ UNESCO’NUN LİSTESİNDE

OSMANLI döneminde 1685 yılında yapımına başlanan ve 1784’te tamamlanan İshak Paşa Sarayı, içinde barındırdığı cami, türbe, kütüphane, mahzenler, koğuşlar, harem ve selamlık bölümleri ile büyük bir yapı kompleksidir. Osmanlı İmparatorluğu döneminde inşa edilmesine karşın genel olarak Selçuklu mimarisinden izler taşıyan İshak Paşa Sarayı’nda; Batı kökenli barok, gotik, rokoko ve ampir gibi sanat akımlarının etkileri de gözlemlenir. 2000 yılından beri UNESCO’nun Dünya Mirası Geçici Listesi’nde bulunmaktadır.