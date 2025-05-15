Dünya, Türkiye'yi konuşuyor! "Yeni bir çağın kapılarını açtı"

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, TB3'lerin sadece gemide konuşlanmakla kalmadığını, aynı zamanda Türk Deniz Kuvvetleri deniz muharebesinde yeni bir çağın kapılarını açtığını söyledi. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ise "Kara Kuvvetleri Komutanlığı olarak dünyada belki en fazla İHA ve SİHA’ya sahip olan Kuvvet Komutanlığıyız. Dünyada kullanım, yönetim ve teknolojide birinci sırada olduğumuzu ifade etmek istiyorum" dedi.

DENİZKURDU-II/2025 Tatbikatı Seçkin Gözlemci Günü'nde Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar tatbikatı TCG Anadolu Gemisi'nden takip etti.

120 GEMİ, 22 BİN 700 PERSONEL KATILDI

Burada açıklamalarda bulunan Oramiral Tatlıoğlu, tatbikatın 120 gemi, 85 deniz ve hava unsuru ile 22 bin 700 personelin katılımıyla, Karadeniz, Marmara Denizi, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de icra edildiğini söyledi.

Tatbikatın en önemli iki unsurunun, yerli ve milli imkanlarla üretilen "Atmaca Güdümlü Mermi"nin atışı ve TCG Anadolu'dan iniş kalkış yapabilen Bayraktar TB3 ile gerçekleştirilen fiili atışlar olduğuna dikkati çeken Tatlıoğlu, şöyle konuştu:

"TB3'ler sadece gemide konuşlanmakla kalmadı, aynı zamanda Türk Deniz Kuvvetleri deniz muharebesinde yeni bir çağın kapılarını açtı. TB3'ler deniz muharebesini değiştirdi, amfibi harekat, deniz altı İHA harekatı ve sürü İDA’ların İHA’lardan kumanda edilmesi gibi pek çok yeni doktrini hayata geçirmiş oldu. Bu nedenle bugün yapılan eğitimlerden dolayı Türk Deniz Kuvvetleri olarak mutluyuz gururluyuz ve Türk savunma sanayisinin geldiği bu noktayla övünç duyuyoruz."

"TB3 OLAYI GERÇEKTEN DÜNYADA İLK VE SON DERECE GÜZEL BİR OLAY"

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ise Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca düzenlenen tatbikata helikopterle destek sağladıklarını aktardı.

Bayraktaroğlu, şöyle devam etti:

"Bugün gerçekten başarılı bir tatbikat izledik. TB3 olayı gerçekten dünyada ilk ve son derece güzel bir olay. Kara Kuvvetleri Komutanlığı olarak dünyada belki en fazla İHA ve SİHA'ya sahip olan Kuvvet Komutanlığıyız. Dünyada kullanım, yönetim ve teknolojide birinci sırada olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Şu anda TB3'ün TCG Anadolu gemisine ilk kalkmasını ve inmesini gördük. İlk partiyi de Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na alıp en iyi şekilde kullanacağız."

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu da tatbikata katılım sağlamaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi. TB3'ün TCG Anadolu'dan iniş kalkış başarısına şahit olmaktan gurur duyduklarını vurgulayan Kadıoğlu, "Mavi Vatan'ımızın üzerinde büyük bir hacimden ibaret olan Gök Vatan'dan sorumlu Hava Kuvvetleri Komutanlığı olarak, deniz ve hava konseptini müştereken oluşturma yolunda süreci ilerletiyoruz." diye konuştu.

"YENİ BİR ÇAĞ AÇMIŞ OLDU"

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da Türk SİHA'larının dünyadaki muharebe paradigmasını değiştirdiğine işaret etti. Türk Kara Kuvvetleri'nin kullandığı SİHA'ların, dünyada SİHA'lar ile kazanılan ilk savaşın kahramanları olduklarını ifade eden Bayraktar, denizlerde de benzer bir dönüşüm yaşandığını belirtti.

Bu dönüşümün önemine vurgulayan Bayraktar, "Yüzyıllar önce ecdadımızın yaptığı gibi nasıl ki gemileri karadan yürütüp amfibi harekatta paradigma dönüşümü yaptıysa Fatih Sultan Mehmet Han, bugün de kısa pistli gemilerden otomatik bir şekilde inip kalkabilen, uçağa başarılı bir şekilde hem hedeflerin keşfini yapıp hem de o hedeflere taarruz ederek deniz muharebesinde yeni bir çağ açmış oldu." dedi.

Bayraktar, yıllardır verdikleri emeklerin başarıya ulaştığını görmenin mutluluğunu yaşadıklarının altını çizerek, Bayraktar TB3'ün Türk mühendislerin eseri olduğunun altını çizdi.

"YARIŞTA İPİ EN ÖNDE GÖĞÜSLEYEN BAYRAKTAR TB3 OLDU"

Dünyanın büyük bir şaşkınlık içinde durumu izlediğini ifade eden Bayraktar, "Hatta Amerika Birleşik Devletleri'nden alanda öncü bir firma ve İsrail'den bir firma biz dünyada bunu ilk yapan olacağız demişti. Tabii o dönemde yarış başlamıştı. Yarışta ipi en önde göğüsleyen Bayraktar TB3 ve Türk Deniz Kuvvetleri oldu." diye konuştu.

Milli SİHA'ların dünyada yakaladığı başarıyı, Türk Silahlı Kuvvetleriyle birlikte verdikleri mücadeleye borçlu olduğunu aktaran Bayraktar, ekibiyle talep edilen ihtiyaçları en hızlı şekilde karşılamaya çalıştıklarını söyledi.

"DÜNYADA BU DÖNÜŞÜMÜN ÖNCÜLERİ OLDUĞUNU GÖRÜYORUZ"

ASELSAN, Baykar ve Roketsan personellerinin aylardır gemide çalıştıklarını ifade eden Bayraktar, şunları kaydetti: