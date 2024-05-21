Dünyanın gözü onun üstündeydi! Reisi'nin enkazını Akıncı İHA buldu

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, helikopter kazasında hayatını kaybetti. Dağlık bir alana düşen ve İran ekiplerince tespit edilemeyen enkazın yerine Türkiye’den giden AKINCI İHA ulaştı. Akıncı İHA Batman’dan havalandı. Bir buçuk saatte görev bölgesine vardı. İki saatte enkazın yerini tespit etti. Böylece ilk defa bir Türk İHA’sı İran’ın bu kadar derinlerinde uçmuş oldu.

YEŞİM ERASLAN'IN HABERİ - İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve heyetini taşıyan helikopterin enkazının yerini tespit eden Akıncı İHA, dünya kamuoyunun gündemine gelirken, nefes kesen arama-kurtarma operasyonu yaklaşık 7,5 saat sürdü. İşte dün sabah saatlerine kadar süren operasyonun detayları...

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Azerbaycan ile İran sınırındaki Kız Kalesi ve Hudaferin barajlarının açılışı için Azerbaycan’daydı. İran devlet televizyonu saat 16.00 sularında açılışın ardından ülkesine dönmek üzere hareket eden Cumhurbaşkanı Reisi’yi taşıyan helikopterin ilk olarak düşmediğini, sert iniş yaptığını açıkladı.

Saatler ilerleyip hava kararmaya ve arama kurtarma çalışmalarından sonuç alınamayınca İran kaynakları, helikopterin kaza geçirdiğini ve kazanın yaşandığı bölgeye ulaşılamadığını bildirdi. Bölgedeki zorlu coğrafi şartlara bir de kötü hava, sis ve gece şartları eklenince Tahran yönetimi, elinde gece görüş kabiliyeti olan helikopter ve İHA bulunmamasından dolayı Türkiye’den yardım istedi.

ERDOĞAN’DAN ONAY ALINDI

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanlığı aracılığı ile İran’ın gece görüşlü arama/kurtarma helikopter yardım talebi Millî Savunma Bakanlığına (MSB) iletildi. Bunun üzerine bir adet Coguar tipi helikopter Diyarbakır’dan Van’a hareket etti. İran’ın helikopter talebine yönelik hazırlıklar devam ederken, bir yandan da MSB tarafından saat 22.20’de yurt dışında İHA kullanılması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan onay alındı.

Kötü hava şartları sebebiyle helikopterin uçuş gerçekleştirememe ihtimali göz önüne alınarak, gece ve kötü hava şartlarında tespit ve görüş yetenekleri üst seviyede olan Akıncı İHA ile arama ve tespit yapılabileceği, talep edilmesi hâlinde hemen faaliyete başlanabileceği Dışişleri Bakanlığı aracılığı ile İran makamlarına iletildi. MSB, Genelkurmay Başkanlığına hazırlık talimatı verdi ve hemen “bir Akıncı İHA ve bir gece görüş kabiliyetli Cougar tipi helikopter” arama kurtarma için görevlendirildi.

9 BİN FİTE KADAR İNDİ

İran makamlarının Akıncı İHA teklifini kabul etmesi üzerine bir adet silahsız AKINCI İHA saat 23.30’da Batman’dan havalandı ve Van’dan İran’a sınır geçişi yaparak 1,5 saat sonra kazanın yaşandığı bölgeye ulaştı. 30 bin fit yükseklikte (yaklaşık 9 bin 140 metre) seyreden AKINCI İHA, yoğun sis sebebiyle görüntü alabilmek için irtifasını kademe kademe düşürerek 9 bin fite kadar (yaklaşık 2 bin 700 metre) indirdi. Saatler 02.36’yı gösterdiğinde AKINCI İHA ilk ısı kaynağını tespit etti.

Kaza kırım bölgesinde yapılan keşif gözetleme esnasında elde edilen bilgiler İran makamları ile anlık olarak paylaşılırken, enkazın yer aldığı görüntü ve koordinatlar İranlı yetkililere iletildi. Hava şartlarının kötü ve bölgenin dağlık arazi olması sebebiyle İran arama kurtarma ekiplerinin, ilk ısı kaynağının tespit edildiği andan iki saat sonra ancak kazanın olduğu bölgeye ulaşabildiği öğrenildi.

Güneşin doğması ve hava şartlarının iyileşmesi ile birlikte, farklı hava araçları bölgenin güvenliği için havalanırken, İran Kızılay’ı sabah 06.00 civarında da helikopterin enkazının olduğu noktaya ulaştı. Akıncı İHA ise 06.00’da görevini başarıyla tamamlayarak dönüş yoluna geçti. 06.45’te Türkiye sınırları içerisine giren AKINCI İHA, 7,5 saatlik görevini “Gök Vatan”a Türk bayrağını simgeleyen “ay yıldız” çizerek sonlandırdı. Böylece ilk defa bir Türk İHA’sı İran’ın bu kadar derinlerinde uçmuş oldu.

YÜZ BİNLER TAKİP ETTİ

İran Kızılay yetkilileri Türkiye’den gelen AKINCI olmasaydı enkazın yerini bulmakta çok zorlanacaklarını belirtirken AKINCI’nın kurtarma uçuşu dünyada büyük ilgi gördü. Akıncı İHA’nın İran semalarındaki dairesel hareketlerini milyonlarca kişi naklen seyretti.

DÜNYA ONA HAYRAN

ABD ve AB ülkelerinin Türkiye’ye yönelik uyguladığı silah ambargoları sebebiyle yerli ve millî teknolojiye yönelmek durumunda kalan ve geliştirdiği sistemleri onlarca ülkeye satmaya başlayan Türkiye, özellikle İHA ve SİHA teknolojisinde en çok takip edilen ülkelerin başında geliyor. Bayraktar tarafından üretilen AKINCI İHA, 24 saat süre boyunca havada kalabiliyor ve 40 bin fit (yaklaşık 12 bin 100 metre) uçuş irtifasına sahip. İHA bu özellikleri sayesinde geniş alanlarda keşif, gözetleme yapabiliyor. ASELSAN tarafından geliştirilen radar ve elektro-optik sistemlerle donatılan İHA’lar, gece ve gündüz, her türlü hava koşulunda etkin görev yapabilme özelliğini taşıyor. Üç farklı varyantı bulunuyor.