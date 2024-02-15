Düzce kuvvetli rüzgara teslim! 4 metrelik dev dalgalar sahili dövdü
Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Kuvvetli yağış ve rüzgarın etkili olduğu Düzce'de dalga boyu 4 metreyi aştı, balıkçılar denize açılamadı. Yetkililer 2 gün daha alarm durumunda olduklarını kaydetti.
Düzce'nin sahil kenti Akçakoca ilçesinde, sabah saatlerinde başlayan kuvvetli rüzgar nedeniyle denizde dalga boyu 4 metreyi geçti. Denize açılamayan balıkçılar, teknelerini barınağa bağladı.
Bazı tekneler ise mendirek ve dalgakıranın bulunduğu alanda demirledi. Bölgede yağış ve kuvvetli rüzgarın 2 gün daha belirli aralıklarla devam etmesi bekleniyor.
Düzenleyen: Seda Çakır - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı