Düzce kuvvetli rüzgara teslim! 4 metrelik dev dalgalar sahili dövdü

Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: Anadolu Ajansı 15 Şubat 2024 21:36 - Güncelleme: 15 Şubat 2024 21:37 - Güncelleme:

Düzce, Sağanak, Haber

Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı

Kuvvetli yağış ve rüzgarın etkili olduğu Düzce'de dalga boyu 4 metreyi aştı, balıkçılar denize açılamadı. Yetkililer 2 gün daha alarm durumunda olduklarını kaydetti.