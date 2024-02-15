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    • Düzce kuvvetli rüzgara teslim! 4 metrelik dev dalgalar sahili dövdü

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Düzce kuvvetli rüzgara teslim! 4 metrelik dev dalgalar sahili dövdü
    Düzce, Sağanak, Haber

    Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Kuvvetli yağış ve rüzgarın etkili olduğu Düzce'de dalga boyu 4 metreyi aştı, balıkçılar denize açılamadı. Yetkililer 2 gün daha alarm durumunda olduklarını kaydetti.

    Düzce'nin sahil kenti Akçakoca ilçesinde, sabah saatlerinde başlayan kuvvetli rüzgar nedeniyle denizde dalga boyu 4 metreyi geçti. Denize açılamayan balıkçılar, teknelerini barınağa bağladı.

    Düzce kuvvetli rüzgara teslim! 4 metrelik dev dalgalar sahili dövdü

    Bazı tekneler ise mendirek ve dalgakıranın bulunduğu alanda demirledi. Bölgede yağış ve kuvvetli rüzgarın 2 gün daha belirli aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    Haberler > Gündem > Düzce kuvvetli rüzgara teslim! 4 metrelik dev dalgalar sahili dövdü
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