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Düzce'de 27 işçi yedikleri yemek sonrası rahatsızlandı

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Düzce'de 27 işçi yedikleri yemek sonrası rahatsızlandı
Başlık ResmiDüzcede 27 işçi yedikleri yemek sonrası rahatsızlandı

Düzce'nin Beyköy beldesinde bir silah fabrikasında çalışan 27 işçi yedikleri yemek sonrasında rahatsızlanarak hastaneye gitti. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken işçilerin durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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Düzce'de bir fabrikanın gece vardiyasında görev yapan 27 kişi, yemek yemelerinin ardından rahatsızlanınca gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu.

Beyköy beldesindeki 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet yapan Sarsılmaz Silah Fabrikasında görev yapan 27 işçi, öne sürülene göre yemek yemelerinin ardından rahatsızlandı. Düzce Atatürk Devlet Hastanesine giden çalışanlar, yapılan tedavilerinin sonrasında taburcu edildi. Olayla alakalı inceleme başlatılırken, ilgili kuruluşların yemek ve sudan örnek aldığı belirtildi.

Çalışanların sağlık durumlarının iyi olduğu kaydedildi.

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Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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