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Ege Denizi'nde deprem! Çanakkale'de de hissedildi... İşte korkutan artçının ilk verileri

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ege Denizi&#039;nde deprem! Çanakkale&#039;de de hissedildi... İşte korkutan artçının ilk verileri
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ege Denizi'nde Ayvacık'a yakın bölgede 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 6.72 olarak kaydedildi.

Türkiye artçı sarsıntılarla korku ve panik yaşamaya devam ediyor.  Son olarak uzun bir süredir sismik hareketliliğin devam ettiği Ege Denizi'nde şiddetli artçılar sona ermiyor. 

Sabahın erken saatlerinde 4.1'lik depremin yaşandığı bölge saat 09.56'da yeniden sallandı. 

AFAD'ın verilerine göre Çanakkale Ayvacık'a yakın bölgede 4.4'lük bir deprem meydana geldi. 

Depremin derinliği 6.72  olarak duyuruldu. 

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİNE BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...
 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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