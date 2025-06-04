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Ekipler tespit etti! Bütün pisliği denize göndermişler... 1,3 milyon TL ceza kesildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Ekipler tespit etti! Bütün pisliği denize göndermişler... 1,3 milyon TL ceza kesildi
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bartın'ın Amasra ilçesinde dere vasıtasıyla denize maden atığı bıraktığı belirlenen kömür ocağına 1 milyon 337 bin lira idari ceza uygulandı. Sorumlular hakkında ise suç duyurusunda bulunuldu.

Amasra'daki deniz kirliliği ihbarları üzerine harekete geçen Bartın İl Müdürlüğü ekipleri, Gömü köyünde bulunan bir kömür ocağından dere yatağına maden atığı döküldüğünü belirledi.

Ekipler tespit etti! Bütün pisliği denize göndermişler... 1,3 milyon TL ceza kesildi - 1. Resim

İŞLETMEYE 1,3 MİLYON TL CEZA

İşletmeye 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 20'nci maddesi gereği 1 milyon 337 bin 334 lira idari ceza uygulandı.

Ekipler tespit etti! Bütün pisliği denize göndermişler... 1,3 milyon TL ceza kesildi - 2. Resim

SUÇ DUYURUSU YAPILDI

Kirlilik nedeniyle sorumlular hakkında ise Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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