Ekipler tespit etti! Bütün pisliği denize göndermişler... 1,3 milyon TL ceza kesildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 4 Haziran 2025 10:41 - Güncelleme: 4 Haziran 2025 10:44 - Güncelleme:

Bartın'ın Amasra ilçesinde dere vasıtasıyla denize maden atığı bıraktığı belirlenen kömür ocağına 1 milyon 337 bin lira idari ceza uygulandı. Sorumlular hakkında ise suç duyurusunda bulunuldu.

Amasra'daki deniz kirliliği ihbarları üzerine harekete geçen Bartın İl Müdürlüğü ekipleri, Gömü köyünde bulunan bir kömür ocağından dere yatağına maden atığı döküldüğünü belirledi. İŞLETMEYE 1,3 MİLYON TL CEZA İşletmeye 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 20'nci maddesi gereği 1 milyon 337 bin 334 lira idari ceza uygulandı. SUÇ DUYURUSU YAPILDI Kirlilik nedeniyle sorumlular hakkında ise Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Mahmut Ekinci