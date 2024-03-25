Elazığ’da maden ocağında göçük: Yaralılar var
Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
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Elazığ'ın Palu ilçesindeki maden ocağında henüz bilinmeyen bir sebeple göçük meydana geldi. Toprak altında kalan 2 işçi kısa sürede kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Elazığ'ın Palu ilçesine Dereboyu mevkiinde maden ocağında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan 2 işçi yaralandı.
Yaralı işçiler, göçük altından çıkarılarak ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Düzenleyen: Seda Çakır - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı