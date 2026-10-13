Elektrikli Skuter Yönetmeliği'nde yapılan değişiklik Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Paylaşımlı elektrikli skuter işletmecilerine yönelik cezalar yeniden düzenlenirken izin verilen araç sayısına ilişkin sınırları üçüncü kez ihlal eden firmalara 170 bin TL para cezası ve 6 ay faaliyet durdurma yaptırımı getirildi. Diğer ihlallerde ise 8 bin 687 TL ile 86 bin 900 TL arasında değişen cezalar uygulanacak.

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Türkiye'de paylaşımlı elektrikli skuter hizmeti veren işletmeleri yakından ilgilendiren yeni düzenleme yürürlüğe girdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan Elektrikli Skuter Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 13 Ekim 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlandı.

Yeni düzenlemeyle elektrikli skuter işletmelerinin izin, araç sayısı, hizmet ve denetim yükümlülüklerine aykırı davranmaları durumunda uygulanacak idari yaptırımlar güncellendi.

Elektrikli skuterlerde yeni dönem! Kuralları ihlal edenlere 170 bin TL ceza ve 6 ay faaliyet yasağı

ÜÇÜNCÜ İHLALDE 170 BİN TL CEZA VE 6 AY FAALİYET DURDURMA

Yönetmelikte en dikkat çeken değişiklik, işletmelerin izin verilen skuter sayılarına ilişkin sınırlamaları ihlal etmeleri durumunda uygulanacak yaptırımlar oldu.

Buna göre faaliyet gösterdikleri ilçe veya bölgelerde belirlenen araç sayısı sınırlarına uymayan işletmelere ilk ihlalde 8 bin 687 TL, ikinci ihlalde 86 bin 900 TL, üçüncü ihlalde ise 170 bin TL idari para cezası kesilecek.

Aynı yükümlülüğün üçüncü kez ihlal edilmesi durumunda para cezasının yanı sıra işletmenin yetki belgesi kapsamındaki faaliyetleri 6 ay süreyle geçici olarak durdurulacak.

Elektrikli skuterlerde yeni dönem! Kuralları ihlal edenlere 170 bin TL ceza ve 6 ay faaliyet yasağı

İZİN VERİLEN SKUTER SAYISINA SINIRLAMA

Düzenlemenin dayandığı mevcut kurallara göre işletmeler, faaliyet gösterdikleri il için aldıkları toplam izin sayısını aşamayacak.

Firmalar, faaliyet gösterdikleri ilçe veya bölgede izin aldıkları skuter sayısının yüzde 70'inden az, yüzde 130'undan fazla araç bulunduramayacak. Kasım-şubat döneminde ise alt sınır yüzde 40 olarak uygulanacak.

Skuter sayısının belirlenmesinde bir tam günlük izleme yapılacak. Araçların saat 00.00 ile 23.59 arasındaki ortalama konum bilgileri değerlendirmeye alınacak.

İZİN VE HİZMET KURALLARINI İHLAL EDENLERE PARA CEZASI

Yeni yönetmelikle yalnızca araç sayısı sınırlarını aşan işletmelere değil, diğer yükümlülüklerini yerine getirmeyen firmalara da farklı tutarlarda cezalar uygulanacak.

Yetki ve izinle ilgili belirli kurallara aykırı davranan işletmelere 86 bin 900 TL, çeşitli operasyonel ve teknik yükümlülükleri yerine getirmeyenlere ise 8 bin 687 TL para cezası verilecek.

Kullanıcılara kesintisiz destek sağlayacak çağrı merkezi veya mobil uygulama bulundurma ve ilgili hizmet yükümlülüklerine aykırılık durumunda uygulanacak ceza ise 43 bin 447 TL olacak.

DENETİMDE BELGE SUNMAYANA 50 BİN TL CEZA

Yeni düzenleme kapsamında kamu kurumlarının denetim yetkilerine ilişkin yaptırımlar da güncellendi.

Denetim sırasında yetkili personele gerekli bilgi veya belgeleri ibraz etmeyen işletmelere 50 bin TL idari para cezası uygulanacak.

Böylece işletmelerin yalnızca sahadaki araçları değil, faaliyetlerine ilişkin kayıt ve belgeleri de denetim kapsamında değerlendirilecek.

HER SKUTER İÇİN AYRI AYRI CEZA KESİLEBİLECEK

Yönetmelikte, birden fazla kural ihlalinin aynı anda tespit edilmesi halinde izlenecek yöntem de açıkça belirtildi.

Buna göre bir işletmenin birden fazla kusuru bulunması durumunda her kabahat için ayrı idari para cezası tutanağı düzenlenecek.

Elektrikli skuterlerle ilgili ihlallerde ise her araç için ayrı ayrı idari para cezası uygulanabilecek.

İdari yaptırımlara ilişkin tutanaklar elektronik ortamda da hazırlanabilecek.

YENİ DÜZENLEME YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

13 Ekim 2026 tarihli ve 33399 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan yönetmelik, yayımlandığı gün yürürlüğe girdi.

Düzenlemenin hükümleri Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı tarafından birlikte yürütülecek.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: HABER MERKEZİ

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