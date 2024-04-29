Emekli maaşına promosyon başvurusu için son gün 30 Nisan 2024

Emeklilerin merakla beklediği promosyon başvuru tarihleri nihayet açıklandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kamu bankalarında yapılan emekli aylığı promosyonlarının güncellenmesi için başvuruların başlayacağını duyurdu. Emeklilerin büyük ilgisini çeken bu süreçte, promosyon başvuruları nasıl yapılacak ve son tarih ne zaman olacak?

Emeklileri yakından ilgilendiren ve heyecanla beklenen promosyon başvuruları için tarihler belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kamu bankalarında artırılan emekli aylığı promosyonları için güncelleme başvurularının başlayacağını duyurdu. Peki emekli maaşı banka promosyon başvurusu nasıl yapılacak ve ne zaman sona erecek?

EMEKLİ MAAŞI PROMOSYON BAŞVURUSU SON GÜN NE ZAMAN?

Öncelikle, emeklilerin promosyon başvurularını yapabilmesi için maaşlarını taşımak istedikleri bankaya bildirim yapmaları gerekiyor. Bu bildirim banka şubelerinden ya da e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Ancak, emeklilerin mevcut bankada belirli bir süre daha kalmak zorunda oldukları unutulmamalıdır. Eğer daha avantajlı bir promosyon fırsatı bulunursa, taahhüt süresi dolmadan da banka değişikliği yapılabiliyor.

Bakan Işıkhan'ın açıklamalarına göre, kamu bankaları 25 Mart 2024 Pazartesi günü itibarıyla promosyon güncelleme başvurularını almaya başlayacak. Bu başvurular için son tarih ise 30 Nisan 2024 olarak belirlendi. Yani, emeklilerin bu tarihe kadar başvurularını tamamlamaları gerekiyor.

EMEKLİ MAAŞI PROMOSYONLARI NE ZAMAN YATACAK?

Kamu bankalarında yapılan güncellemeye göre, emekli aylığı miktarına göre promosyonlar 8 ila 12 bin lira arasında değişecek. Bu promosyonlar, 28 Mart 2024 tarihinden itibaren başvurusunu tamamlayan emeklilerin hesaplarına yatırılmaya başlanacak.

Bakan Işıkhan'ın vurguladığı gibi, emeklilere yönelik getirilen bu yeniliklerin amacı, emeklilerin hayatlarını kolaylaştırmak ve refah düzeylerini artırmak. Bundan sonra da, emeklilerin ihtiyaçlarına cevap verecek ve yaşam standartlarını yükseltecek politikaların hayata geçirilmesi için çalışmalar devam edecek. Emeklilere hayırlı olsun.