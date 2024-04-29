Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Emekli maaşına promosyon başvurusu için son gün 30 Nisan 2024

Emekli maaşına promosyon başvurusu için son gün 30 Nisan 2024

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Emekli maaşına promosyon başvurusu için son gün 30 Nisan 2024

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Emeklilerin merakla beklediği promosyon başvuru tarihleri nihayet açıklandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kamu bankalarında yapılan emekli aylığı promosyonlarının güncellenmesi için başvuruların başlayacağını duyurdu. Emeklilerin büyük ilgisini çeken bu süreçte, promosyon başvuruları nasıl yapılacak ve son tarih ne zaman olacak?

Emeklileri yakından ilgilendiren ve heyecanla beklenen promosyon başvuruları için tarihler belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kamu bankalarında artırılan emekli aylığı promosyonları için güncelleme başvurularının başlayacağını duyurdu. Peki emekli maaşı banka promosyon başvurusu nasıl yapılacak ve ne zaman sona erecek?

Emekli maaşına promosyon başvurusu için son gün 30 Nisan 2024 - 1. Resim

EMEKLİ MAAŞI PROMOSYON BAŞVURUSU SON GÜN NE ZAMAN?

Öncelikle, emeklilerin promosyon başvurularını yapabilmesi için maaşlarını taşımak istedikleri bankaya bildirim yapmaları gerekiyor. Bu bildirim banka şubelerinden ya da e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Ancak, emeklilerin mevcut bankada belirli bir süre daha kalmak zorunda oldukları unutulmamalıdır. Eğer daha avantajlı bir promosyon fırsatı bulunursa, taahhüt süresi dolmadan da banka değişikliği yapılabiliyor.

Bakan Işıkhan'ın açıklamalarına göre, kamu bankaları 25 Mart 2024 Pazartesi günü itibarıyla promosyon güncelleme başvurularını almaya başlayacak. Bu başvurular için son tarih ise 30 Nisan 2024 olarak belirlendi. Yani, emeklilerin bu tarihe kadar başvurularını tamamlamaları gerekiyor.

Emekli maaşına promosyon başvurusu için son gün 30 Nisan 2024 - 2. Resim

EMEKLİ MAAŞI PROMOSYONLARI NE ZAMAN YATACAK?

Kamu bankalarında yapılan güncellemeye göre, emekli aylığı miktarına göre promosyonlar 8 ila 12 bin lira arasında değişecek. Bu promosyonlar, 28 Mart 2024 tarihinden itibaren başvurusunu tamamlayan emeklilerin hesaplarına yatırılmaya başlanacak.

Emekli maaşına promosyon başvurusu için son gün 30 Nisan 2024 - 3. Resim

Bakan Işıkhan'ın vurguladığı gibi, emeklilere yönelik getirilen bu yeniliklerin amacı, emeklilerin hayatlarını kolaylaştırmak ve refah düzeylerini artırmak. Bundan sonra da, emeklilerin ihtiyaçlarına cevap verecek ve yaşam standartlarını yükseltecek politikaların hayata geçirilmesi için çalışmalar devam edecek. Emeklilere hayırlı olsun.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kahramanmaraş'ta fabrikada yangın çıktı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kahramanmaraş'ta fabrikada yangın çıktı - GündemKahramanmaraş'ta fabrikada yangın çıktıTürkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük, Erdoğan ile Bahçeli görüşmesinin perde arkasını anlattı - GündemYeni anayasa detayı dikkat çektiAvrupa'dan Filistin'i destekleyen milli sporcu Necmettin Erbakan Akyüz'e akılalmaz tehdit! "Şampiyonluğunu elinden alırız" - Gündem"Şampiyonluğunu elinden alırız"Türkiye'den Fransa'ya Asuriler ve Keldaniler tepkisi: "Karar yok hükmündedir" - Gündem"Fransa'nın kararı yok hükmündedir"Deprem bölgesinde iki katlı ev bir anda çöktü! AFAD ekipleri arama çalışması başlattı - GündemDeprem bölgesinde iki katlı ev bir anda çöktüFırtına, sağanak, toz taşınımı... Meteoroloji uyardı, O bölgeler alarm verdi! - GündemO bölgelerde kritik alarm!
Sonraki Haber Yükleniyor...