Emeklinin zammı yüzde 42,6’ya çıktı, en düşük maaş 10 bin TL oldu

17 Ocak 2024 06:15 - Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2024 06:16

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nden emeklilere ek zam kararı çıktı. Yılın ilk Kabine Toplantısı sonrası milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin merakla beklediği ek zam oranını açıklayan Erdoğan şunları söyledi:

Bütçe imkânlarımızı zorlama pahasına da olsa emeklilerimizi asla darda bırakmıyoruz. Bilindiği gibi 2024 yılının ilk 6 ayı için memur emeklisi aylıklarında yüzde 49,25, SSK ve Bağ-Kur emeklisi aylıklarında ise yüzde 37,57 artış oldu. Bu farklı artışların emeklilerimizde yol açtığı rahatsızlıkları gördüğümüz için emeklilerimizin aylıklarındaki artışı birbirine yakınlaştıracak yeni bir adım atıyoruz.

YÜZDE 42.6’YA YÜKSELDİ

Nispeten daha düşük artış alan SSK ve Bağ-Kur emeklisi aylıklarına ilave yüzde 5 daha artış yapacağımızın müjdesini buradan vermek istiyorum. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin Ocak 2024’ten itibaren 6 aylık artış oranı yüzde 42,6’ya yükseliyor. Önümüzdeki temmuz ayındaki artışlarla birlikte emeklilerimizin hepsi yaklaşık aynı oranlarda maaş artışına kavuşacaklardır. Yani memur, SSK ve Bağ-Kur ayrımı yapmadan tüm emeklilerimizin yıllık maaş artış oranları önümüzdeki temmuzda eşitlenecektir. Çünkü yılın ikinci yarısındaki maaş artışlarında memur emeklileri enflasyon farkını alırken SSK ve Bağ-Kur emeklileri enflasyonun tamamını alacakları için maaş artış oranlarındaki dengesizlik giderilecektir.

EN DÜŞÜK MAAŞ 10 BİN TL

Ayrıca sosyal devlet ilkemiz gereğince uygulamaya aldığımız emekli maaşı alt sınırını 7 bin 500 liradan 10 bin liraya çıkarıyoruz. Ekonomi yönetimimiz orta vadeli programda bu artışları öngörmüş, hazırlıklarını buna göre yapmışlardı.

2024’ü emekliler yılı olarak ilan ediyoruz. Amacımız bu vesileyle emeklilerimizin hayat kalitesini artıracak, sosyal haklarını genişletecek, onlara özel hizmetler sunacak yeni hizmetleri devreye almaktır. Sağlıktan ulaşıma, sosyal imkânlardan kültürel faaliyetlere kadar geniş bir yelpazeye yayılan bu hizmetler şimdiden emeklilerimize hayırlı olsun.

YENİ HAREKÂTLAR OLACAK

Pençe-Kilit Harekât bölgesinde şehit olan askerlerin kanlarının yerde kalmadığını da söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: Şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum. Yaralı askerlerimize acil şifalar temenni ediyorum. Şehitlerimizin kanlarını yerde bırakmadık. 5 günde hava harekâtlarımız neticesinde 114 hedef, 78 terörist etkisiz hâle getirildi. 60 kritik altyapı ve mühimmat tesisi yok edilmiştir.

Irak ve Suriye’de eli kanlı caniler var oldukça bizim de içimiz rahat etmeyecektir. Operasyonlarımız sürecektir. Önümüzdeki aylarda kimin ne dediğine bakmadan bu doğrultuda yeni adımları atacağız. Yeni harekâtlarla şehitlerimizin dökülen kanlarının hesabını sormakla kalmayacak, geleceğimizi güvence altına alacağız.

‘TERÖRİSTAN’ PLANLAYANLAR RAHATSIZ

Türkiye’nin bir süredir kararlılıkla uyguladığı strateji ‘Teröristan’ kurma planı yapanları rahatsız etmiştir. Türkiye bölücü elebaşlarını kendilerini güvende hissettikleri yerde imha ettikçe ülkemizin önünü kesme eylemleri daha da artmıştır. Ülkemizin gerçekleştirdiği sınır ötesi harekâtlar sayesinde bu çabaların sürdürüldüğünü çok iyi biliyoruz. Birileri anlamasa da biz sınır ötesi operasyonlarımızla aynı zamanda ülkemizi terör koridoruyla kuşatma senaryolarını da yırtıp attık.Bölgemize yeni Sevr dayatmaları yapanları alt üst ettik.