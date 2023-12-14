Eminönü’ne girişler ücretli mi? Eminönü’ne giriş ücreti ne kadar, kaç TL?

14 Aralık 2023 16:24 - Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2023 16:26

Editör: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Eminönü’ne girişler ücretli olacak! Peki Eminönü’ne girişler ne zamandan itibaren ücretli olacak, giriş ücreti ne kadar olacak? İşte bilgiler…

EMİNÖNÜ’NE GİRİŞLER ÜCRETLİ OLACAK

Milyonlarca insanın yaşadığı İstanbul'da bir türlü çare bulunamayan trafik sorununa karşı yeni bir uygulama hayata geçiyor. İstanbul Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı ile birlikte megakentte 'zirve saatte' trafik yoğunluğunun 2030 yılında yüzde 10,1 azaltılması hedefleniyor. 'Tıkanıklık fiyatlandırması' ile de İstanbul'un en kalabalık bölgelerinden biri olan Eminönü'ne girişler artık ücretli olacak.

İmamoğlu, hazırlanan planın, Türkiye’nin ilk sürdürülebilir kentsel ulaşım planı olduğunu aktardı. İmamoğlu planın, kentin merkez bölgelerinde otomobil kullanımını, hava kirliliğini azaltacak düşük salım bölgelerini, deniz ulaşım ağını geliştirecek düzenlemeleri, otobüs öncelikli şerit uygulamalarını kapsadığını kaydetti.

EMİNÖNÜNE GİRİŞLER NE ZAMAN ÜCRETLİ OLACAK?

Milliyet'te yer alan habere göre; Plan kapsamında projelerin hayata geçmesiyle zirve saatte toplam otomobil sayısının, kilometrede 2030 yılında yüzde 10,1 ve 2040 yılında ise yüzde 12,8 azalma sağlayacağı tahmin ediliyor.

EMİNÖNÜ’NE GİRİŞ ÜCRETİ

Trafik sıkışıklığını önlemek amacıyla hayata geçirilecek bir diğer uygulama ise 'tıkanıklık fiyatlandırması. Bu uygulama ile özel otomobil kullanıcıları belli bir bölgeye giriş karşılığında ücret ödeyecek. Sistemin pilot uygulaması, Tarihi Yarımada’da (Eminönü) yaklaşık 6 kilometrekarelik bölgede yapılacak. SKUP kapsamında mahallelerdeki ücretli otoparkları kullanacak İstanbullular, kendi mahallelerinde park yaptıklarında ise düşük ücret ödeyecek.

Düşük karbona geçiş teması altında kentin ulaşım sisteminin çevre dostu hale gelmesi ve ulaşımdan kaynaklanan sera gazı salımlarını azaltmaya yönelik önerilen projelerden biri de Düşük Salım Bölgeleri (DSB) uygulaması.

Bu uygulamada, standartlara uygun olmayan taşıtlar, alanı hiç kullanamayacak veya “kirleten öder” prensibine göre belli bir fiyat karşılığında kullanabilecek. İlk DSB pilot projesinin, Tarihi Yarımada’da (Eminönü) yapılması ve devamında ise Kadıköy’de (Moda) uygulanması planlanıyor.