Emniyetten 'sahipsiz hayvan talimatı' açıklaması: İnceleme başlatıldı

Erzurum Emniyet Müdürlüğü, sahipsiz sokak hayvanlarına ilişkin talimatın sosyal medyada gerçeğe aykırı şekilde aktarıldığını açıkladı. Emniyet, konunun içeriğini çarpıtan ifadeler kullandığı belirtilen personel hakkında idari inceleme başlatıldığını duyurdu.

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Erzurum Emniyet Müdürlüğü, sahipsiz sokak hayvanlarına ilişkin yayımlanan talimatın bazı sosyal medya hesaplarında gerçeğe aykırı şekilde paylaşıldığını bildirdi. Emniyet, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla konuya ilişkin açıklama yaptı.

Müdürlükten yapılan açıklamada, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında sahipsiz sokak hayvanlarının korunmasının yanı sıra, insan sağlığını tehdit edecek şekilde bulunan hayvanların daha güvenli alanlarda toplanmasına ilişkin hususların hatırlatıldığı belirtildi.

OKUL VE HASTANE ÇEVRELERİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Açıklamada, okul, hastane, çocuk parkı, toplu taşıma durakları, kamu kurumları ve yaya yoğunluğunun bulunduğu alanlarda insan sağlığını tehdit edecek şekilde bulunan sahipsiz hayvanların daha güvenli alanlara alınmasının amaçlandığı kaydedildi.

Talimat kapsamında hayvanların sağlığının da gözetilmesinin ve emniyet teşkilatı mensuplarının bu konuda hassasiyet göstermesinin istendiği belirtilerek ilgili ihbar hatlarının etkin kullanılması gerektiğinin hatırlatıldığı ifade edildi.

PERSONEL HAKKINDA İDARİ İNCELEME BAŞLATILDI

Emniyet Müdürlüğü, hatırlatma niteliğindeki talimatın alt birimlerle paylaşılması sırasında konunun amacını ve içeriğini çarpıtan gerçek dışı ifadeler kullanıldığını bildirdi.

Açıklamada, söz konusu talimatı çalışma arkadaşlarına gerçeğe aykırı ifadelerle aktardığı belirtilen personel hakkında idari inceleme başlatıldığı kaydedildi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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