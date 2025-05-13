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Engelli park yerine aracını bırakanlara 165 bin lira ceza!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Engelli park yerine aracını bırakanlara 165 bin lira ceza!
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Manisa'da engelli park yerlerine araçlarını park edenlere ceza yağdı. Ekipler 3 gün süren denetimlerde 86 araca 165 bin 831 TL idari para cezası uyguladı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı 19 ekip ve 38 personel sahaya çıktı araçlarını engelli park yerlerine bırakanlara ceza yağdırdı. 

Üç gün süren uygulamada toplam 228 araç kontrol edilirken, kusurlu görülen 86 araca işlem yapıldı.

CEZA YAĞDI

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun (KTK) 61/1-O maddesi kapsamında, engelli park yerlerini usulsüz kullanan 81 araca ceza uygulanırken, diğer maddelerden ise 5 araca işlem yapıldı.

Denetimler sonucunda toplamda 165 bin 831 TL idari para cezası uygulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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