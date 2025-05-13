Alacağı cezayı duyan firarı mahkemede bayıldı
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Kayseri'de 10 yıl önce işlenen cinayetten hapis cezası bulunan Muhammed G., mahkemenin kararını duyunca bayıldı. Şahıs, tedavisinin ardından mahkemeye sevk edildi.
Yabancı uyruklu Muhammed G., Kayseri'de 10 yıl önce işlenen cinayetten kesinleşmiş hapis cezası bulunuyordu. Şüpheli ikamet ettiği Bursa'da gözaltına alındı.
İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından adliyeye sevk edilen zanlı, mahkemece tutuklandı. Tutuklama kararını duyan Muhammed G., duruşma salonunda fenalaşarak yere yığıldı.
Olay yerine çağrılan ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınan şahıs, tedavisinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Çağla Çağlar