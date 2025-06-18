Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Enkazdan eser kalmadı! Bakan Kurum'dan duygusal paylaşım: Bu hikayenin adı Kahramanmaraş!

Enkazdan eser kalmadı! Bakan Kurum'dan duygusal paylaşım: Bu hikayenin adı Kahramanmaraş!

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve yeniden inşa edilen Kahramanmaraş'taki Azerbaycan Mahallesi ve Ebrar Sitesi'nin görüntülerini paylaştı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, yarın Kahramanmaraş'ta "250 Bininci Afet Konutu Anahtar Teslimi ve Kura Çekimi Töreni", Azerbaycan hükümeti ve TOKİ işbirliğiyle inşa edilen Azerbaycan Mahallesi'nde yarın düzenlenecek.

Enkazdan eser kalmadı! Bakan Kurum'dan duygusal paylaşım: Bu hikayenin adı Kahramanmaraş! - 1. Resim

"BU HİKAYENİN ADI KAHRAMANMARAŞ"

"Birlikte Güçlü Yarınlara" temalı törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev katılacak.
Bakan Kurum da sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, "Zor dünlerden mutlu bugünlere ve birlikte güçlü yarınlara. Bu hikayenin adı Kahramanmaraş." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Klimasız otomobile kendisi çözüm buldu! 5 bin liraya mal etti...Batman'da kaza! Yolun karşısına geçmek isteyen adam canından oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sınırda büyük hareketlilik! "Kaçmak yok" dediler yola çıktılar - GündemSınır kapısında dikkat çeken mesaj!Küçük çocuğu ısıran köpekleri vermediler! Muhtarı kilitleyip dışarı çıkmasını engellediler - GündemKapı kilitlendi, muhtar mahsur kaldıYıllarca firariydi! Yakalandığı yere kimse akıl sır erdiremedi - GündemYakalandığı yere kimse akıl sır erdiremedi"Kirazın tanesi 10 TL" etiketi olay oldu! CHP eleştirdi, esnaf tepki gösterdi - Gündem"Kirazın tanesi 10 TL" etiketi olay oldu!Kuryeye tekme tokat saldırı! Görüntüler 'Bu kadar da olmaz' dedirtiyor - GündemKuryeye tekme tokat saldırı! Görüntüler 'Bu kadar da olmaz' dedirtiyorHem kendi canlarını hem insanların canını tehlikeye attılar! Trafikte korkutan anlar - GündemHem kendi canlarını hem insanların canını tehlikeye attılar! Trafikte korkutan anlar
Sonraki Haber Yükleniyor...