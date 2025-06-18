Yıllarca firariydi! Yakalandığı yere kimse akıl sır erdiremedi
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Eskişehir’de 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 5 yıldır aranan şahıs, bir evin bodrum katındaki odunların arasında yakalandı.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahıslara yönelik çalışma yapıldı.
ODUNLARIN ARASINDA YAKALANDI
Ekiplerce yapılan çalışmalar sonucunda; hakkında 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 5 yıldır aranan Y.D. isimli şahıs, bulunduğu evin bodrum katında kışın yakılmak üzere istiflenmiş odunların arasına gizlenmiş vaziyette yakalandı.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Odunların arasına adeta gömülen şahsı polis çıkardı. Şahsın bulunma anı kameralara anbean yansıdı. Şahıs, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Gözde Nur Bayar