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Yıllarca firariydi! Yakalandığı yere kimse akıl sır erdiremedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Eskişehir’de 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 5 yıldır aranan şahıs, bir evin bodrum katındaki odunların arasında yakalandı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahıslara yönelik çalışma yapıldı.

ODUNLARIN ARASINDA YAKALANDI

Ekiplerce yapılan çalışmalar sonucunda; hakkında 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 5 yıldır aranan Y.D. isimli şahıs, bulunduğu evin bodrum katında kışın yakılmak üzere istiflenmiş odunların arasına gizlenmiş vaziyette yakalandı.

Yıllarca firariydi! Yakalandığı yere kimse akıl sır erdiremedi - 1. Resim

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Odunların arasına adeta gömülen şahsı polis çıkardı. Şahsın bulunma anı kameralara anbean yansıdı. Şahıs, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Yıllarca firariydi! Yakalandığı yere kimse akıl sır erdiremedi - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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