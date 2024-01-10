Erdoğan 'Gurur duy Türkiye' diyerek paylaştı: Uzaya yolculuk hedefimize az kaldı

10 Ocak 2024 20:42 - Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2024 20:53

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin uzay programı ile ilgili bir mesaj paylaştı. Erdoğan, mesajında şunları ifade etti:



"Millî Uzay Programımız kapsamında ilk kez bir vatandaşımızı bilim misyonuyla uzaya gönderme hedefimize ulaşmamıza çok az kaldı."

UZAY YOLCULUĞU BAŞLIYOR

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Gezeravcı'nın, Ax-3 mürettebatıyla birlikte 17 Ocak'ı 18 Ocak'a bağlayan gece 01.11'de gerçekleşecek fırlatma ile Uluslararası Uzay İstasyonu'na doğru hareket edeceğini belirterek, "Bu tarihi görev, Türkiye'nin uzay bilimi çalışmalarında önemli bir kilometre taşı olmanın yanı sıra, gelecek nesiller için de büyük bir ilham kaynağı olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Mürettebatın 1,5 gün sürecek yolculuk sonucunda, 19 Ocak 13.15'te Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlenmesi bekleniyor.