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    Erdoğan 'Gurur duy Türkiye' diyerek paylaştı: Uzaya yolculuk hedefimize az kaldı

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin uzay programı ile ilgili bir mesaj paylaştı. Erdoğan, mesajında bir vatandaşımızı bilim misyonuyla uzaya gönderme hedefimize ulaşmamıza çok az kaldı" ifadelerini kullandı.

    Erdoğan &#039;Gurur duy Türkiye&#039; diyerek paylaştı: Uzaya yolculuk hedefimize az kaldı
    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin uzay programı ile ilgili bir mesaj paylaştı. Erdoğan, mesajında şunları ifade etti:

    "Millî Uzay Programımız kapsamında ilk kez bir vatandaşımızı bilim misyonuyla uzaya gönderme hedefimize ulaşmamıza çok az kaldı."

    UZAY YOLCULUĞU BAŞLIYOR

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Gezeravcı'nın, Ax-3 mürettebatıyla birlikte 17 Ocak'ı 18 Ocak'a bağlayan gece 01.11'de gerçekleşecek fırlatma ile Uluslararası Uzay İstasyonu'na doğru hareket edeceğini belirterek, "Bu tarihi görev, Türkiye'nin uzay bilimi çalışmalarında önemli bir kilometre taşı olmanın yanı sıra, gelecek nesiller için de büyük bir ilham kaynağı olacak." değerlendirmesinde bulundu.

    Mürettebatın 1,5 gün sürecek yolculuk sonucunda, 19 Ocak 13.15'te Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlenmesi bekleniyor.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Haberler > Gündem > Erdoğan 'Gurur duy Türkiye' diyerek paylaştı: Uzaya yolculuk hedefimize az kaldı
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