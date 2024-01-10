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    Uzay yolculuğu öncesi karantinada tutulan Gezeravcı'dan yeni açıklama

    Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen:

    Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, uzay yolculuğu öncesi rutin olan karantinada tutuluyor. Alper Gezeravcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, karantina sırasında uzayda yerine getireceği deneyler üzerinde çalıştığını söyledi.

    Uzay yolculuğu öncesi karantinada tutulan Gezeravcı&#039;dan yeni açıklama
    Teknoloji Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, karantinaya girdiği günden bu yana uzay görevinde yerine getireceği deneyler üzerinde çalıştığını ifade etti. Gezeravcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, uzay misyonunda icra edeceği bazı deneylere ilişkin detayları aktardı.

    Ankara'ya deney çalışmaları kapsamındaki son gelişinde, "MESSAGE" deneyinin kan alma işlemiyle, deney süreçlerini fiilen başlattıklarını bildiren Gezeravcı, şunları kaydetti:

    "Karantinada bugün, 13 deneyimizden VOKALKORD'un ilk işlem adımını gerçekleştirdim. Yarın MESSAGE'ın ikinci işlem adımıyla devam ediyorum. VOKALKORD'da solunum sistemi fizyolojisi içerisinde yapay zeka desteğiyle seste meydana gelen frekans değişiminden rahatsızlıkların tespit edilmesi ve yer çekimsiz ortamın etkilerinin insan sesi üzerine etkilerinin araştırılması hedeflenmektedir. MESSAGE ile ise yer çekimsiz ortamdan etkilenen henüz işlevi keşfedilememiş genlerin tespit edilmesi ve uzay görevlerinde bağışıklık hücrelerinden hangilerinin yer çekimi tarafından direkt olarak etkileneceğinin CRISPR gen mühendisliği yöntemleriyle belirlenmesi hedeflenmektedir."

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    17 Ocak'ı 18 Ocak'a bağlayan gece 01.11'de Uluslararası Uzay İstasyonu'na hareket edeceği duyurulan Gezeravcı'nın, 1,5 gün sürecek yolculuğun ardından 19 Ocak 13.15'te Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlenmesi planlanıyor.

    Düzenleyen:  - Teknoloji
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    Alper Gezeravcı
    Haberler > Teknoloji > Uzay yolculuğu öncesi karantinada tutulan Gezeravcı'dan yeni açıklama
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