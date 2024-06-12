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Erdoğan İspanya'ya gidiyor! Vekalet edecek isim Resmi Gazete'de yayımlandı

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Erdoğan İspanya&#039;ya gidiyor! Vekalet edecek isim Resmi Gazete&#039;de yayımlandı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12-13 Haziran'da İspanya'da gerçekleştirilecek Türkiye-İspanya 8. Hükümetlerarası Zirvesi'ne katılacak. Söz konusu zirve öncesinde Cumhurbaşkanlığına vekalet edecek isim Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye-İspanya 8. Hükümetlerarası Zirvesi kapsamında bugün İspanya'ya gidecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerine, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

ERDOĞAN'IN YERİNE YILMAZ VEKALET EDECEK

Resmi Gazete'de yayımlanan tezkereye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan 12-14 Haziran tarihlerinde İspanya Krallığı ile İtalya Cumhuriyeti'ne ziyarette bulunacağından, dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına, Anayasa'nın 106'ncı maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz vekalet edecek. 

Erdoğan İspanya'ya gidiyor! Vekalet edecek isim Resmi Gazete'de yayımlandı - 1. Resim

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