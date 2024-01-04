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    Erdoğan resmen duyurdu: AK Parti'nin İBB adayı Pazar günü açıklanacak

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde Komisyon Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını cevapladı. Erdoğan, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayını Pazar günü öğreneceksiniz" dedi.

    Erdoğan resmen duyurdu: AK Parti&#039;nin İBB adayı Pazar günü açıklanacak
    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde parti yönetimiyle yapacağı toplantı öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu.

    "BİZİM YAPACAĞIMIZ A'DAN Z'YE HEPSİ SÜRPRİZ"

    Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

    ''Bizim yapacağımız açıklamalarda hem sürprizdir hem de partimizi yerel seçimde kazanma azmi olacak. Onu da Ankara'da açıklayacağız. Seçim beyannamesini burada açıklayacağız. İstanbul adayını pazar günü duyacaksınız. Ankara adayını da Ankara'da açıklayacağız. Hayırlara vesile olsun."

     

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Haberler > Gündem > Erdoğan resmen duyurdu: AK Parti'nin İBB adayı Pazar günü açıklanacak
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