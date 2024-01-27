Erdoğan İzmir'in yeni sağlık üssünün açılışını yaptı: 'Bizim neşterimiz de bu'

İzmir Şehir Hastanesi ve Bağlantı Yolları Açılış Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık üssünün açılışını yaptı. Sağlık çalışanları ile kurdeleyi kesen Erdoğan'ın "Bizim neşterimiz de bu" sözleri yanındakileri güldürdü.

Düzenleyen: Baki Sancak / Kaynak: Türkiye Gazetesi 27 Ocak 2024 18:59 - Güncelleme: 27 Ocak 2024 19:09 - Güncelleme:

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