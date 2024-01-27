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    • Erdoğan İzmir'in yeni sağlık üssünün açılışını yaptı: 'Bizim neşterimiz de bu'

    İzmir Şehir Hastanesi ve Bağlantı Yolları Açılış Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık üssünün açılışını yaptı. Sağlık çalışanları ile kurdeleyi kesen Erdoğan'ın "Bizim neşterimiz de bu" sözleri yanındakileri güldürdü.

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Erdoğan İzmir&#039;in yeni sağlık üssünün açılışını yaptı: &#039;Bizim neşterimiz de bu&#039;
    Erdoğan, İzmir, Hastane, Haber

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    İzmir Şehir Hastanesi ve bağlantı yolları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bugün açılışı gerçekleşti. Kurdeleyi kesen Erdoğan'ın "Bizim neşterimiz de bu" sözleri dikkat çekti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir Şehir Hastanesi ve Bağlantı Yolları Açılış Töreni'nde yerel seçim, İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırımına yönelik dikkat çeken mesajlar verdi. AK Parti'nin İzmir İlçe Belediye Başkan Adayları'nı açıklayan Erdoğan, İzmir'de yeni sağlık üssünün açılışını gerçekleştirdi.

    "BİZİM NEŞTERİMİZ DE BU"

    Kurdele kesimi sırasında ise renkli anlar yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Evet kurdelayı kesiyoruz. Ya Allah Bismillah" diyerek hastanenin resmi olarak açılışını yaptıktan sonra yanındaki sağlık çalışanlarına espiriyi patlattı.

    Erdoğan İzmir'in yeni sağlık üssünün açılışını yaptı: 'Bizim neşterimiz de bu'

    "Makaslar bugünün hatırasına kurdelayı kesenlerde kalacak. Makasları geri vermiyoruz" diyen Cumhurbaşkanı kurdele kesimi sırasında yanında bulunan doktora dönüp "Bizim neşterimiz bu" dedi.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    ErdoğanİzmirHastane
    Haberler > Gündem > Erdoğan İzmir'in yeni sağlık üssünün açılışını yaptı: 'Bizim neşterimiz de bu'
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