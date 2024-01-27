Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin İzmir ilçe adaylarını açıklıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul ve Ankara'nın ardından merakla beklenen İzmir İlçe Belediye Başkan adaylarını açıklıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Halkapınar Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti İzmir İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda konuşuyor.

18 Ocak'ta yapılan Büyükşehir Belediyeleri Aday Tanıtım Toplantısı'nda, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için, Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ aday gösterilmişti.

AK Parti'nin İzmir İlçe Belediye Başkan Adayları:

Aliağa- Serkan Acar (MHP Adayı) Balçova- Erol Eroğlu Bayındır- Uğur Demirezen Bayraklı- Bilal Kırkpınar Bergama- Sadık Doğruer Beydağ- Hüseyin Ay Bornova- Cevdet Çayır Buca- Adnan Öztekin Çeşme- Esat Tanık (MHP Adayı) Çiğli- Murat Gökçekaya Dikili- Sema Akıncı (MHP Adayı) Foça- Taner Acar (MHP Adayı) Gaziemir- Deniz Doğan Güzelbahçe- Gümüş Saime Bucaklıoğlu Karabağlar- Mehmet Sadık Tunç Karaburun- Eyüp Kaykaç Karşıyaka- İsmail Çiftçioğlu Kemalpaşa- Galip Atar Kınık- Sami Molla Ahmet Kiraz- Saliha Özçınar Konak- Ceyda Bölünmez Çankırı Menderes- Sinan Akdeniz Menemen- Aydın Pehlivan Narlıdere- Murat Sarman Ödemiş- Ali Hadim Seferihisar- Ahmet Aydın Selçuk- Zeynel Bakıcı Tire- Arif Demirkan (MHP Adayı) Torbalı- Özgür Erman Çağlar Urla- Tarkan Bakırlı

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Amacımız adayları kısa sürede belirleyerek tüm enerjimizi ve vaktimizi seçimlerde sandıkları patlatmak için harcamaktır.

Büyükşehir adaylarımız şehirlerimiz için geliştirdikleri vizyon projelerini açıklamaya başladılar. İnşallah 31 Mart'ta diğer pek çok şehrimiz gibi İzmir'in de tercihini gerçek belediyecilikten yana kullanacağına inanıyorum. Bugün açıklayacağımız adaylarımızın da kendi sorumluluk alanlarında aynı başarıyı göstereceğinden şüphe duymuyorum.

ŞOVLA BAŞKANLIK YAPMA DEVRİ SONA ERDİ

Türkiye'de artık sadece şovla, sadece ajans parlatmasıyla belediye başkanlığı yapma devri sona ermiştir. Hamdolsun bizim adaylarımız belediye başkanlığı koltuğunda oturan ama gözü, gönlü ve aklı başka yerlerde olan isimler gibi değildir, olmayacaktır.

Şimdi burada İzmir'de öyle bir ses verin ki diğer 80 vilayetimizden duymayan kalmasın. Kapısı çalınmadık, gönlü kazanılmadık hiçbir insanımızı bırakmayacağız.

Türkiye Yüzyılı şehirleri için hazır mıyız? Kararlı mıyız? Kapı kapı dolaşmaya var mıyoz? Seçim gecesi Türkiye haritasını Cumhur İttifakı'nın renkleriyle boyuyor muyuz? Akıl ve vicdan sahibi herkes AK Parti'nin Türkiye'nin kalkınma sürecinin zirvesi olduğunu kabul eder.

17 SEÇİMDE BİRİNCİYDİK ŞİMDİ 18'İNCİ İMTİHANA HAZIRLANIYORUZ

Ülkemizin başına 40 yıldır musallat edilen bölücü terör belası yeniden bu toprakları işgal girişiminin parçasıdır. Tüm bu süreçte halk oylamasıyla tam 17 defa milletimizin huzuruna çıktık. Hamdolsun seçimlerin tamamından da sandıktan alnımızın akıyla birinci çıkmayı başardık. Şimdi 18. seçimimize 18. imtihanımıza hazırlanıyoruz. İnşallah bu seçimi de başarıyla tamamlayıp Türkiye Yüzyılı yürüyüşümüzü hızlandıracağız.

İzmir'in bu seçimden de kendisini yıllardır ihmal edenlerden sandıktan hesap soracağına tercihini gerçek belediyecilikten yana yapacağına ben yürekten inanıyorum.

Gazze'deki Filistinlilere yapılan zulümlere karşı en üst perdeden gösterdiğimiz tepkinin gerisinde de aynı hakikat var. Uluslararası Adalet Divanı'nın dün aldığı karar 'Dünya 5'ten büyüktür' haykırışımızın adeta bir yansımasıdır. İsrail'i bir kez daha saldırılarını ve katliamlarını durdurmaya çağırıyoruz.

Türkiye'nin sadece kendi topraklarından bir güç olmadığını hala anlamayanlar var. Şayet biz kendi topraklarımızla sınırlı kalsaydık bizi bu coğrafyadan 40 defa kazıyıp atmışlardı. Türkiye başka ülkelerin başına gelse defalarca yerle yeksan olmalarına neden olacak badireleri atlatmayı başabiliyor. Her kim bu ülkenin içe kapanmasını istiyorsa ardında ya bir ihanet ya bir sefil ya gaflet vardır. Biz kimin ne dediğine değil milletimizin ne istediğine bakacağız.

İZMİR'LE ARAMIZA KİMSEYİ SOKMAYACAĞIZ

İzmir'in bize vereceği desteği çok önemli görüyoruz. İzmir ile İzmirliyle aramıza kimseyi sokmadık, sokmayacağız. Ne İzmir ne de İzmirlilik kimsenin tekelinde değildir. Şu İzmir Körfezi'nin hali nedir ya? Kokudan geçebiliyor muyuz? Geçemiyoruz. Şu güzelim Körfez'i önce kokutup sonra onu kimyasalla bastırmaya çalışanların bu şehre verebilecek hiçbir şeyi yoktur.

İzmir halkını tıpış tıpış sandığa gidip kendilerine oy verecek güruh olarak görenler bu insanların gönlünü kazanmak için niye uğraşsın ki? Biz İzmir'e efendi olmaya değil bu şehrin ve insanının hizmetkarı olmaya talibiz.

BUNLARDA HER TÜRLÜ REZİLLİK VAR

Bunlarda bölücü örgütün güdümündeki partiye şehri peşkeş çekmeye kadar her türlü rezillik var. Bunlar inşallah 31 Mart'ta hak ettiği dersi alacaklar. Büyükşehir adayımız Hamza Dağ; gençlik kollarından beri birlikte yol yürüdüğümüz, İzmir'e ve ülkesine hizmet etmiş kardeşimizdir. Bu kardeşimizi ilçe adaylarımızla birlikte sizlere emanet ediyoruz.

Uzun yıllardır gereksiz tartışmalar, vizyonsuz yöneticilerin elinde heder olan İzmir inşallah Hamza Dağ ile birlikte tarihi atılımı gerçekleştirecek. Tüm imkanlarımızla İzmir'i ayağa kaldırmakta her zaman olduğu gibi seferber olacağız."