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Erdoğan sinyali vermişti! Bakan Güler'den operasyon açıklaması: Terör bu yaz sorun olmaktan çıkacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Erdoğan sinyali vermişti! Bakan Güler&#039;den operasyon açıklaması: Terör bu yaz sorun olmaktan çıkacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haber

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bu yaz Irak sınırındaki terörü çözeceğiz" açıklamalarının ardından gözlerin çevrildiği Mili Savunma Bakanı Yaşar Güler konuştu. Güler, "Herkes biliyor ki artık Türkiye’nin başka bir safhaya geçmesi gerekiyor. Bu yaz Irak sınırımızı güven altına alacak çemberi tamamlayarak terör meselesini sorun olmaktan çıkartacağız." dedi.

Geçtiğimiz hafta Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sınır ötesi harekatı sinyali vererek, "Çemberi tamamlamak üzereyiz. İnşallah bu yaz Irak sınırlarımızla ilgili meseleyi kalıcı olarak çözüme kavuşturmuş olacağız. Türkiye'yi, teröristanla dize getireceğini düşünenlere yeni kâbuslar yaşatacak hazırlıklarımız var." demişti.

"YENİ BİR SAFHAYA GEÇMEMİZ GEREKİYOR"

Bu sözler büyük yankı uyandırırken Hürriyet'e açıklamalarda bulunan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, önemli mesajlar verdi. Güler, "Herkes biliyor ki artık Türkiye’nin başka bir safhaya geçmesi gerekiyor. Güvenlik kilidini kapatmadan ve Irak’ın kuzeyi teröristlerden arındırılmadan mücadelemiz sona ermeyecek. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettikleri gibi, sınırlarımız boyunca 30-40 kilometre derinliğinde bir güvenlik koridoru oluşturma kararlılığımız tam." ifadelerini kullandı.

"BU YAZ ÇEMBERİ TAMAMLAYACAĞIZ"

Güler, açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Neden 30-40 kilometre derinlik? Çünkü teröristlerin yerleştiği ve ülkemize elindeki imkânlarla tehdit olabileceği mesafe bu. Teröristleri sınırlarımızın en az 30-40 kilometre uzağında tutarsak, milletimiz de hudutlarımız da güvende olur. Bu yaz Irak sınırımızı güven altına alacak çemberi tamamlayarak terör meselesini sorun olmaktan çıkartacağız.

"ÖNCE PENÇE-KİLİT TAMAMLANACAK"

Pençe-Kilit bölgesinde her tepe 2-3 katlı mağaraya dönüştürülmüş, içerisinde de 6 aylık yiyecek, içecek ve her türlü mühimmat stoklanmış durumdaydı. Biz bunları teker teker temizledik ve temizlemeye devam ediyoruz. Bu sene, önce Pençe-Kilit tamamlanacak ve operasyonlar Pençe bölgesinden ihtiyaç olan yerlere doğru genişletilecek."

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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