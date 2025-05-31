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Erdoğan yeniden aday olacak mı? AK Parti yol haritasını çizdi, seçim kararı böyle alınacak

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Erdoğan yeniden aday olacak mı? AK Parti yol haritasını çizdi, seçim kararı böyle alınacak
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Erdoğan’ın yeniden aday olabilmesi için seçim kararını Meclis’in alması ya da anayasanın değişmesi gerekiyor. AK Parti’nin tercihi Meclis’in seçim kararı alması yönünde...

HABER MERKEZİ ANKARA - Muhalefetin, yeni anayasa tartışmalarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden aday olması üzerinden değerlendirmesi AK Parti’de tepki çekiyor. Erdoğan’ın “Yeni anayasadan muradımız kendimize alan açmak değil” sözlerine vurgu yapan AK Parti kurmayları, Cumhurbaşkanı üçüncü defa aday olacaksa, bunu Meclis’in seçim kararı alması ile sağlamayı hedeflediklerini söyledi. Anayasaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden aday olabilmesinin iki yolu var. Ya seçim kararını Meclis alacak ya da anayasanın ‘Cumhurbaşkanı’nın adaylığı ve seçimi’ başlıklı 101’inci maddesindeki “Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir” hükmü değiştirilecek. AK Parti’ye göre, Erdoğan’ın bir kez daha aday olabilmesi için anayasa değiştirmek yerine Meclis’ten seçim kararı çıkarılması daha makul olan yol. AK Parti kurmayları ayrıca Erdoğan’ın “Tekrar seçilme veya tekrar aday olma gibi bir derdim yok” şeklindeki açıklamasının bir daha aday olmayacağı anlamına gelmediğine dikkat çekiyor. Adaylık tartışmaları için takvimin henüz erken olduğunu belirten AK Parti kaynakları, bu tartışmaların 2027 yılına başlayabileceğini ifade ediyor.

360 VEKİL GEREKİYOR

Meclis’ten seçim kararı çıkarabilmek için üye tam sayısının beşte üç çoğunluğu (360 milletvekili) gerekiyor. Anayasaya göre ülkeyi seçime Cumhurbaşkanı ve TBMM götürebiliyor. Buna göre 2028’de seçimlerin yenilenmesi kararı TBMM tarafından alınırsa, Erdoğan bir kez daha Cumhurbaşkanlığına aday olabilecek. Ancak, seçimlerin yenilenmesi kararını Cumhurbaşkanı verirse, Erdoğan’ın üçüncü kez adaylık hakkı bulunmuyor. Mevcut sandalye dağılımı dikkate alındığında, bugünkü şartlarda Cumhur İttifakı’nın milletvekili sayısı, TBMM’nin seçimleri yenilenmesi kararı için gerekli olan beşte üç çoğunluğa yetmiyor. Ancak AK Parti, bu konu gündeme geldiğinde hiçbir partinin seçimden kaçamayacağına inanıyor. Ayrıca DEM Parti ile yürütülen Terörsüz Türkiye sürecinin başarıya ulaşması ile birlikte seçim kararının bu partinin desteği ile çıkarılabileceği belirtiliyor.

YENİ SİSTEMDE 2. DÖNEMİ

Erdoğan ilk defa halk oyuyla yapılan seçimlerde 2014’te cumhurbaşkanı oldu. 2017’de Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’ne geçildi. 24 Haziran 2018 ve 28 Mayıs 2023’te yapılan seçimlerde cumhurbaşkanı seçildi. Böylece anayasaya göre Erdoğan, iki dönemlik görev süresini 2028 yılında tamamlamış olacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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