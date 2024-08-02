Erdoğan'dan emperyalizme yazılı mesaj: Yayılmacı emeller için tedbirimizi alıyoruz

Yüksek Askerî Şûra toplandı. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu’nun görev süresi bir yıl uzatıldı. 23 general ve amiral bir üst rütbeye yükseldi. 77 albay general oldu. 31 general yaş haddi ve kadrosuzluk sebebiyle emekliye sevk edildi. Erdoğan YAŞ mesajında “Bölgemizi kan deryasına çevirmek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz” dedi.

Yüksek Askerî Şûra (YAŞ) toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki toplantı öncesi Anıtkabir özel defterini imzalayan Erdoğan “Son günlerde yeniden hortlayan, yayılmacı emeller karşısında gereken her türlü tedbiri alarak vatanımızı, milletimizi, devletimizi ve millî çıkarlarımızı sonuna kadar korumakta kararlıyız. Bölgemizi kan deryasına çevirmek isteyenlere fırsat vermeyecek, kendi vatandaşlarımızla birlikte dostlarımızın da güven kaynağı olmaya devam edeceğiz” dedi.

GÖREV SÜRESİ UZATILDI

YAŞ’ta alınan kararlar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayının ardından açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, şûra kararlarını imzalaması sırasında, Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak da hazır bulundu. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu’nun görev süresi bu yıl doluyordu. Ancak YAŞ’da Tatlıoğlu’nun görev süresinin bir yıl uzatılmasına karar verildi.

YAŞ kararlarına göre, 30 Ağustos 2024 tarihinden geçerli olmak üzere 23 general ve amiral bir üst rütbeye, 77 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi. 34 general ve amiralin görev süreleri bir yıl, 455 albayın görev süreleri ise iki yıl süre ile uzatıldı. 281 olan general ve amiral sayısının, 30 Ağustos 2024 tarihi itibarıyla 327 olacağı ifade edildi. 2 generalin yaş haddi sebebiyle 1 Eylül 2024 tarihinden, 29 general ve amiralin de kadrosuzluk sebebiyle 30 Ağustos 2024 tarihinden geçerli olmak üzere emekliye sevk edildiği açıklandı.

TOKEL ORGENERAL OLDU

YAŞ kararlarına göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığında (KKK) Korgeneraller Levent Ergün, Metin Tokel orgeneralliğe, Tümgeneraller Tevfik Algan, Gültekin Yaralı korgeneralliğe, Tuğgeneraller İlker Görgülü, Erman Kiraz, Mustafa Köksal, Ferat Vural, Ahmet Gülmüş, Rıfat Dönel, İlhan İstanbullu, Yusuf Diker ve Zeynel Abidin Erginbaş tümgeneralliğe terfi ettirildi.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığında (DKK) Koramiral Kadir Yıldız oramiralliğe, Tümamiraller Mustafa Kaya, Yalçın Payal koramiralliğe, Tuğamiraller Serhat Sözbir, Mehmet Emre Sezenler, Mevlüt Savaş Bilican ve Recep Erdinç Yetkin tümamiralliğe yükseltildi. Hava Kuvvetleri Komutanlığında (HKK) Tümgeneral Yaşar Kadıoğlu korgeneralliğe terfi ettirilirken, Tuğgeneraller Mete Kuş ve Sadık Uygur tümgeneral oldu. Terfiler 30 Ağustos tarihinden itibaren geçerli olacak.

PAPA İLE OLİMPİYATTAKİ LGBT SKANDALINI GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katolik Hristiyanların Ruhani Lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Fransuva ile telefon görüşmesi yaptı. Paris Olimpiyat Oyunları açılışının bir bölümünde sergilenen ahlaksız gösterilerin infiale yol açtığını ve tepkilere sebep olduğunu ifade eden Erdoğan, insanları birleştirme amacıyla düzenlenen olimpiyat oyunlarında dinî değerlere meydan okunmasının, sapkın propagandaların yapılmasının, dünyanın sürüklendiği ahlaki çöküntünün alarm zili olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin’de yaşayan Müslümanlar ve Hristiyanların huzur bulması için geç kalınmadan insanlık ittifakı olarak harekete geçilmesi gerektiğini söyledi. Erdoğan, Heniyye’ye yönelik suikast ile Lübnan’a yapılan saldırının İsrail’in tüm bölge, dünya ve insanlık için bir tehdit olduğunu bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti.