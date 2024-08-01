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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile görüştü

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile görüştü

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da ABD-Rusya arasında gerçekleşen esir takasının ardından ABD Başkanı Biden ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkent Ankara'da ABD ile Rusya arasında gerçekleşen esir takasının sorunsuz tamamlanmasının ardından diplomasi trafiğine devam etti.
 
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı kritik görüşme hakkında açıklama yaptı;
 
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile ABD ikili ilişkileri, Gazze meselesi, Türkiye’de gerçekleştirilen rehine takası, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan; Netanyahu yönetiminin ateşkes ve barış istemediğini her adımda gösterdiğini, ABD Temsilciler Meclisindeki görüntülerin Türkiye ve dünyada derin hayal kırıklığı oluşturduğunu, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniye’ye düzenlenen suikastin ateşkes çabalarına ağır darbe indirdiğini, İsrail’in Gazze’deki ateşi bütün bölgeye yaymak için çalıştığını vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve ABD ilişkilerinin her alanda geliştirilmesi için Türkiye’nin elinden geleni yaptığını ve buna devam edeceğini belirtti. Görüşmede ABD Başkanı Biden, rehine takasının sorunsuz bir biçimde gerçekleşmesi için gösterdiği gayret nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti."

ANKARA'DA TARİHİ ESİR TAKASI

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), ABD, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç, Rusya ve Belarus cezaevlerinde bulunan 26 kişinin karşılıklı değişimini içeren son dönemin en geniş kapsamlı takas operasyonuna imza attı. 

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Ankara'da gerçekleşen takas operasyonu kapsamında, ABD'den 2, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç ve Rusya'dan birer uçak olmak üzere 7 uçak ile 26 kişi Türkiye'ye nakledildi.

Operasyon kapsamında, 2'si çocuk 10 rehinenin Rusya'ya, 13 rehinenin Almanya'ya, 3 rehinenin de ABD'ye nakli sağlandı.

BIDEN TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR ETTİ

ABD Başkanı Biden, Ankara Esenboğa Havalimanı'nda Rusya ile gerçekleştirdikleri esir takası hakkında konuştu.

Biden yaptığı basın toplantısında, "Müttefikimiz Türkiye'ye çabaları için müteşekkirim. Rehine takası diplomasi başarısıdır. Aileleri bizimle ve gelişmeden dolayı çok mutlu. Üzerine düşen görevini yapan herkese teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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