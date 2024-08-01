Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile görüştü
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da ABD-Rusya arasında gerçekleşen esir takasının ardından ABD Başkanı Biden ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
ANKARA'DA TARİHİ ESİR TAKASI
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), ABD, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç, Rusya ve Belarus cezaevlerinde bulunan 26 kişinin karşılıklı değişimini içeren son dönemin en geniş kapsamlı takas operasyonuna imza attı.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Ankara'da gerçekleşen takas operasyonu kapsamında, ABD'den 2, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç ve Rusya'dan birer uçak olmak üzere 7 uçak ile 26 kişi Türkiye'ye nakledildi.
Operasyon kapsamında, 2'si çocuk 10 rehinenin Rusya'ya, 13 rehinenin Almanya'ya, 3 rehinenin de ABD'ye nakli sağlandı.
BIDEN TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR ETTİ
ABD Başkanı Biden, Ankara Esenboğa Havalimanı'nda Rusya ile gerçekleştirdikleri esir takası hakkında konuştu.
Biden yaptığı basın toplantısında, "Müttefikimiz Türkiye'ye çabaları için müteşekkirim. Rehine takası diplomasi başarısıdır. Aileleri bizimle ve gelişmeden dolayı çok mutlu. Üzerine düşen görevini yapan herkese teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.
Kaynak: Türkiye Gazetesi