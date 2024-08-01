Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Rusya'nın Türkiye'nin aracılığıyla serbest bıraktığı Amerikalı rehineler fotoğraf paylaştı

Rusya'nın Türkiye'nin aracılığıyla serbest bıraktığı Amerikalı rehineler fotoğraf paylaştı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Rusya&#039;nın Türkiye&#039;nin aracılığıyla serbest bıraktığı Amerikalı rehineler fotoğraf paylaştı

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD ve Rusya'nın Türkiye'de gerçekleştirdiği rehine takası, dünya tarafından anbean takip edildi. Amerikalılar, serbest kalmalarının ardından ve uçaktan ABD bayrağıyla fotoğraf paylaştı.

ABD ve Rusya arasındaki rehine takası, Türkiye'nin başkenti Ankara'da gerçekleşti. Esenboğa Havalimanı'ndaki takas, dünya gündemine oturdu. Takas sonrası da peş peşe fotoğraflar geldi.

AMERİKALILAR PAYLAŞTI

Rusya'nın anlaşmaya sadık kalmasıyla Ankara'ya getirilerek serbest bırakılan Amerikalılar, mutluluk pozları verdi.

İlk fotoğraf ABD basınından The Wall Street Journal tarafından servis edildi. WSJ muhabiri olan Evan Gershkovich, Alsu Kurmasheva ve Paul Whelan'ın serbest bırakılmalarından sonraki ilk fotoğrafı paylaştılar.

Rusya'nın Türkiye'nin aracılığıyla serbest bıraktığı Amerikalı rehineler fotoğraf paylaştı - 1. Resim

UÇAKTAN DA FOTOĞRAF GELDİ

Serbest kalan rehineler ABD uçağıyla havalandı. Ankara'dan kalkan uçaktan da ABD bayrağıyla fotoğraf paylaşıldı. Serbest kalan rehinelerin mutluğu dikkat çekti.

Rusya'nın Türkiye'nin aracılığıyla serbest bıraktığı Amerikalı rehineler fotoğraf paylaştı - 2. Resim

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Köpeğe eziyetten yakalandıktan sonra serbest kalan şüpheli, vatandaşları tehdit edince yeniden gözaltına alındıİsrail'den Heniyye suikastına ilişkin ilk açıklama! Kafalar daha da karıştı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İsrail'den Heniyye suikastına ilişkin ilk açıklama! Kafalar daha da karıştı - Dünyaİsrail'den Heniyye suikastına ilişkin ilk açıklamaRus istihbaratı FSB'den rehine takası için Türkiye mesajı - DünyaRus istihbaratı FSB'den rehine takası için Türkiye mesajıDünya basını ABD ve Rusya arasındaki esir takasını gerçekleştiren Türkiye'yi gündeme aldı - DünyaTürkiye'nin oynadığı rol geniş yer bulduHeniyye nasıl öldürüldü? ABD basınının iddiası ortalığı karıştıracak - DünyaABD basınının iddiası ortalığı karıştıracakİsrail Nasrallah'ın sağ kolunu öldürmüştü! Cenazede herkes aynı detaya takıldı - DünyaCenazede herkes aynı detaya takıldıDoha'ya defnedilecek olan Heniyye'nin cenazesi Katar'da - DünyaHeniyye'nin cenazesi Katar'da! Nereye defnedilecek?
Sonraki Haber Yükleniyor...