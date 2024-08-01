Rusya'nın Türkiye'nin aracılığıyla serbest bıraktığı Amerikalı rehineler fotoğraf paylaştı

Düzenleyen: Ahmet Öksüz / Kaynak: Türkiye Gazetesi 1 Ağustos 2024 21:24 - Güncelleme: 1 Ağustos 2024 21:54 - Güncelleme:

Dünya Haberleri / Türkiye Gazetesi

ABD ve Rusya'nın Türkiye'de gerçekleştirdiği rehine takası, dünya tarafından anbean takip edildi. Amerikalılar, serbest kalmalarının ardından ve uçaktan ABD bayrağıyla fotoğraf paylaştı.