Rusya'nın Türkiye'nin aracılığıyla serbest bıraktığı Amerikalı rehineler fotoğraf paylaştı
Dünya Haberleri / Türkiye Gazetesi
ABD ve Rusya'nın Türkiye'de gerçekleştirdiği rehine takası, dünya tarafından anbean takip edildi. Amerikalılar, serbest kalmalarının ardından ve uçaktan ABD bayrağıyla fotoğraf paylaştı.
ABD ve Rusya arasındaki rehine takası, Türkiye'nin başkenti Ankara'da gerçekleşti. Esenboğa Havalimanı'ndaki takas, dünya gündemine oturdu. Takas sonrası da peş peşe fotoğraflar geldi.
AMERİKALILAR PAYLAŞTI
Rusya'nın anlaşmaya sadık kalmasıyla Ankara'ya getirilerek serbest bırakılan Amerikalılar, mutluluk pozları verdi.
İlk fotoğraf ABD basınından The Wall Street Journal tarafından servis edildi. WSJ muhabiri olan Evan Gershkovich, Alsu Kurmasheva ve Paul Whelan'ın serbest bırakılmalarından sonraki ilk fotoğrafı paylaştılar.
UÇAKTAN DA FOTOĞRAF GELDİ
Serbest kalan rehineler ABD uçağıyla havalandı. Ankara'dan kalkan uçaktan da ABD bayrağıyla fotoğraf paylaşıldı. Serbest kalan rehinelerin mutluğu dikkat çekti.
Kaynak: Türkiye Gazetesi