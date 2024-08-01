Dünya basını ABD ve Rusya arasındaki esir takasını gerçekleştiren Türkiye'yi gündeme aldı

ABD ve Rusya arasındaki esir takası, Türkiye güvencesi altında başkent Ankara'da gerçekleşti. Dünyanın anbean takip ettiği takas, dünya basınında yer buldu. ABD ve Rus basını, Türkiye'nin oynadığı role geniş yer verdi.

Türkiye'nin ABD, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç, Rusya ve Belarus cezaevlerinde bulunan 26 kişinin karşılıklı değişimini içeren son dönemin en geniş kapsamlı takas operasyonunda oynadığı rol, Rus basınında geniş yer buldu.

RUS BASININDA TÜRKİYE'NİN OYNADIĞI ROL GENİŞ YER ALDI

Kommersant gazetesi "Özel takas operasyonu" başlığıyla verdiği haberde, Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) yönetiminde yapılan mahkum değişimi "Rusya ve ABD arasında gerçekleşen rekor sayıdaki tarihi takas" olarak nitelendirildi.

Rossiskaya Gazeta ise "Türkiye'nin istihbaratı: Ankara'da 26 mahkum takası gerçekleşti" başlığıyla verdiği haberinde MİT'in, 7 ülkeden 26 mahkumun Ankara'da havaalanında takas edildiğini ve son zamanların en büyük takas operasyonu olduğunu açıkladığı aktarıldı.

Komsomolskaya Pravda gazetesi "Rusya ve 6 ülke Ankara'da mahkum takası yaptı" başlıklı haberinde, MİT'in organizasyonuyla değişimlerin gerçekleştiğine işaret etti.

Vzglyad gazetesi de "Türk istihbaratı, Rusya ile Batı arasında mahkum değişiminin detaylarını açıkladı" ifadesiyle duyurduğu takasın Ankara'da gerçekleştirdiğini hatırlattı. Son yılların en büyük takası olduğuna dikkat çekilen haberde, operasyonun MİT'in aracılığıyla yapıldığı vurgulandı.

RBK gazetesinde ise "Rusya ve Batı eşi benzeri görülmemiş bir esir takası gerçekleştirdi" başlığıyla verdiği haberde, kimlerin takas edildiğine yer verildi.

TASS haber ajansı, takası "Türk istihbaratı, 7 ülkeden 26 mahkumun takas edildiğini doğruladı" başlığıyla verdi. Haberde, MİT'in resmi açıklamasına yer verildi.

RİA haber ajansı da "Türkiye'de 7 ülkeden mahkumların olduğu son yılların en büyük takası gerçekleşti" başlığıyla operasyonu aktarırken, Rus televizyon kanalları da MİT'in yönettiği operasyonu haberleştirdi.

ABD BASINI ANKARA'YA DİKKAT ÇEKTİ

ABD basını da Türkiye'deki takası manşetlerine taşıdı. Rusya'da rehin tutulanlardan biri de Wall Street Journal gazetecisi Evan Gershkovich de serbest bırakıldı.

Türkiye'nin ABD ve Rusya arasında sağladığı güvenle takası Ankara'da sorunsuz gerçekleştirmesi dikkat çekti.