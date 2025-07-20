Ersin Tatar'dan "kısıtlamalara" karşı net mesaj: "60 yıl önce Gazze'ydik, dünya bizi yalnız bıraktı"

Kaynak: Türkiye Gazetesi 20 Temmuz 2025 19:53 - Güncelleme: 20 Temmuz 2025 20:03 - Güncelleme:

KKTC, Ersin Tatar, Kıbrıs, Gazze, Haber

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yıl dönümünü dolayısıyla yapılan “20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı Resmi Töreni”nde net mesajlar verdi. Bugün Gazze’de yaşananları Kıbrıs Türk’ünün yaşadığını söyleyen Tatar, "Dünya devletleri Kıbrıs Türkü'nü yalnız bıraktı. Ada'daki tüm kısıtlamalar kalkmalı." dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Lefkoşa'daki 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı Resmi Töreni’nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı törende Tatar, Ada'daki kısıtlamaların kalkması için net mesajlar verdi. Tatar yaptığı konuşmada, "Bugün Gazze’de yaşananları Kıbrıs Türk’ü 60 yıl önce yaşadı" dedi. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türkü’nün iki devletli çözümde kararlı olduğunu vurgulayarak, "Yeni müzakere sürece halkımızın egemen eşitliği ile gerçekleşebilir" dedi. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, GKRY yönetiminin Kıbrıs Türkü’nü eşit görmediğini belirterek, "Rum yönetimim uzlaşmaz tavrında ısrarlı" diye konuştu. Tatar şunları kaydetti: Ada'daki tüm kısıtlamalar kalkmalı. İki devletli çözümde kararlıyız. Türkiye ile yürümeyi sürdüreceğiz. Kapsayıcı iş birliği konusunda kararlıyız. Dünya devletleri Kıbrıs Türkü'nü yalnız bıraktı. Yeni müzakere sürece halkımızın egemen eşitliği ile gerçekleşebilir. Rum yönetimi uzlaşmaz tavrında ısrarlı. Anavatanımız Türkiye Yüzyılında dünyanın en önemli gücü olacak. Haberin ayrıntıları geliyor...

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Baki Sancak