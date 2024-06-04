Erzincan İliç'te toprak altında kalan işçilerden birinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Erzincan İliç’te şubat ayında yaşanan heyelan sonrası toprak altında kalan 9 işçiden birinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan'ın İliç ilçesinde maden sahasında meydana gelen heyelanda toprak altında kalan 9 işçiden birinin daha naaşına ulaşıldığını bildirdi.

"YOĞUN ÇALIŞMALARIMIZA DEVAM EDECEĞİZ"

Bayraktar, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Erzincan İliç'te yaşanan heyelan sonrası toprak altında kalan işçi kardeşlerimizden birinin daha bedenine ulaştık. Acılı ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Toprak altında kalan tüm işçilerimize ulaşana kadar yoğun çalışmalarımıza devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

4 İŞÇİNİN DAHA CANSIZ BEDENİNE ULAŞILMIŞTI

Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında 13 Şubat'ta meydana gelen toprak kaymasında 9 kişi kaybolmuş, 2 işçinin 5 Nisan ve 19 Nisan'da, 2 işçinin de 4 Mayıs'ta cenazelerine ulaşılmıştı.