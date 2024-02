Erzincan İliç'teki maden faciası... 9 işçiden 5'inin konteyner, 3'ünün araç içinde olduğu tespit edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen maden faciasına ilişkin açıklama yaptı. Bakan Yerlikaya 9 işçiden 5'inin konteyner, 3'ünün araç içinde olduğunun tespit edildiğini duyururken, Bayraktar ise maden şirketine yönelik son denetimin ağustos ayında yapıldığını ve dünkü kazaya ilişkin bir tespitin bulunmadığını söyledi.

Erzincan'ın İliç ilçesinde, altın madeninin bulunduğu alanda meydana gelen facianın 2. günü... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında meydana gelen toprak kayması olayına ilişkin açıklamalarda bulundu.



5 İŞÇİ KONTEYNER İÇİNDE, 3 İŞÇİ ARAÇ İÇİNDE

Yerlikaya'nın açıklamaları şöyle:

"İnsan kaynakları ve personel açısından hiçbir ihtiyacımız yok. Yapılan tüm değerlendirmelerde aradığımız arkadaşların 5'inin bir konteyner içinde yer aldığı, 3'ünün bir araç içinde ve aynı bölgede yer aldığı, bir şoför kardeşimizin de kamyon içinde başka bir bölgede olduğu değerlendiriliyor.

100 dönüme yayılmış bir kütleden bahsediyoruz. Bu kütle içinde bir avantajımız var. Araç içinde olan ve konteyner içinde olan demek bizim metal radar tespitleriyle birlikte bu kütleler üzerinde arama yapmaya başladık. Bu radar taramalarıyla bu araçlar ve konteynerle ilgili bir iz alır almaz oraya odaklanıp mesafe almak istiyoruz.

Arama-kurtarma personelinin çalıştığı yerde heyelan riski yok. Arama-kurtarma çalışmalarının güvenliğinden taviz vermeden çalışmalara devam etmek istiyoruz. Duamız temennimiz güzel haber vermek. Bu noktada çalışıyoruz. İnşallah hayırlı haber vermek bizlere nasip olur. Medyamız olayı an be an iletmek için gayret gösteriyor. Teşekkür ediyoruz. Cumhurbaşkanımıza sürekli bilgi veriyoruz ve talimatlarını alıyoruz.

Aramayı seri yapmamız lazım. Bunun için avantajımız, radarla radarın derinliğine geldiği mesafede bunlara erişebiliriz. Gece-gündüz durmayacağız arama-kurtarma çalışmalarını sürdüreceğiz. Bölgede bin 708 personel görev yapıyor. Bir ihlal var-yok meselesinin izahı ile ilgili idari ve adli soruşturma sürüyor."

BAKAN BAYRAKTAR: SON DENETİM AĞUSTOS 2023'TE YAPILDI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da şu açıklamayı yaptı:

"Elim kaza nedeniyle bütün öncelikle kazada şu anda arama-kurtarma aşamasında olduğumuz kardeşlerimize ve onların ailelerine sabır diliyorum. Onlara geçmiş olsun diliyorum. Dün bu hadise gerçekleştikten hemen sonra harekete geçtik. İlgili kurumlarımız, bakanlıklarımız, oluşturulan kriz masası ile an be an takip ettik. İlk baktığımız konu buradaki işçi kardeşlerimizin bir an önce kurtarılması konusu. Bu maden 2004 yılından beri işletme ruhsatı olan bir maden. Yabancı bir şirketin operatörlüğünde devam eden faaliyeti var. En son 2021 yılında da çevre ile alakalı izinlerini almış bir firma. Madencilik anlamında denetimleri de yakinen takip edilen bir maden. En son denetim geçen yıl ağustos ayında yapılmış durumda. Kazaya neyin sebebiyet verdiği ile alakalı araştırmalarımız devam ediyor. Biraz zamana ihtiyacı var konunun. Daha sağlıklı bir bilgi verilmesi açısından. Elbetteki çevresel etkiler yönüyle sürekli ölçümler, sürekli numuneler alınıyor."