Erzincan'daki maden faciasıyla ilgili 4 kişi gözaltına alındı

Erzincan'daki altın madeninde meydana gelen toprak kayması nedeniyle 9 işçi göçük altında kaldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında aralarında saha sorumlusunun da olduğu 4 kişi gözaltına alındı.

Dün saat 14.00 sularında Erzincan’ın İliç ilçesinde altın madeninin bulunduğu geniş bir alanda toprak kayması meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) olay bölgesine Erzincan, Erzurum, Sivas, Rize, Malatya, Giresun, Diyarbakır, Tokat ve Tunceli il AFAD müdürlüklerinden personel sevk edildiğini, alanda yüzlerce personelle arama kurtarma çalışması yapıldığını açıkladı. Çalışmalara 3. Ordu’ya bağlı arama kurtarma ekipleri de katıldı.

BAKAN YERLİKAYA: 9 İŞÇİDEN HABER YOK

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olayın ardından maden sahasında bir sayım yapıldığını ve 667 işçinin 9’undan haber alınamadığını söyledi. Yerlikaya, kayan kütlenin hacminin yaklaşık 10 milyon metreküp olduğunu ve 800 metre ilerlediğini belirterek, Hareket yaklaşık 200 metre yüksekliğe sahip bir yamaç boyunca oldu. Kayan kütlenin toplam hacminin şimdilik hesaplar 10 milyon metreküp olduğu bu kütlenin de yaklaşık 800 metre kadar hareket hızının ortalama saniyede 10 metre olduğu öngörülüyor. İlk belirlemelerimize göre maalesef 9 işçimiz kayan kütlenin altında kaldı ve işçilerimizi arama kurtarma çalışmalarımız aralıksız devam ediyor” dedi.

827 PERSONEL GÖREV BAŞINDA

Yerlika açıklamasına şöyle devam etti: "An itibariyle bölgede AFAD, JAK, TSK Emniyet Genel Müdürlüğü, madenciler ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan 339 arama kurtarma personeli olmak üzere toplam 827 personel görev yapıyor. Ayrıca 562 araç, 5 dron, 2 kimyasal biyolojik ve nükleer aracı, 5 metale duyarlı radar cihazı ve 5 kurtarma köpeğiyle birlikte arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. Bölgede hem yeni gelişebilecek bir kaymayı izlemek hem de göçük altındaki kişileri araçları saptayabilmek amacıyla mobil takip sistemleri ve yer radar gibi ekipmanlar kuruldu.

UYDU RADAR VERİLERİ İNCELENİYOR

AFAD koordinasyonunda üniversitelerimizden gelen bilim insanları, bölgenin önceki ve güncel haritalarını kullanarak stabil alanları tespit ediyor ve bu alanları izleme cihazları yerleştirmeye başladılar. Bununla birlikte uydu radar verilerinden sahadaki hareketlerin geçmişe yönelik davranışları inceleniyor ve yapılacak çalışmalar da olası riskli bölgeler belirleniyor. Ayrıca bölgede gece boyunca arama kurtarma çalışmalarını sürdürebilmek için 40 jeneratör ve 40 aydınlatma kulesi bulunuyor."

4 KİŞİ GÖZALTINDA

Toprak kaymasına ilişkin adli soruşturma da başlatıldı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 4 Cumhuriyet Savcısının görevlendirildiğini söyledi. Soruşturma kapsamında da aralarında saha sorumlusunun da bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı.

VALİ: SIZMA SÖZ KONUSU DEĞİL

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu da çevreye siyanür yayıldığı iddialarına karşılık, "Şu anda bir sızma söz konusu değil. Olsa bunu size açıklarız. Fırat Nehri'ne sızma söz konusu değil. Toprak kayması oldu, yani bu toprak kayması dışında herhangi bir problem yok. Bütün ekipler geliyor, buradaki bütün kontrolleri yapacaklar." dedi.

MENFEZ KAPAKLARI KAPATILDI

Öte yandan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan da toprak kayması sonucu akan malzemenin Fırat Nehri’ne ulaşmaması için bütün tedbirlerin alındığı bildirildi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi: "Akan malzemenin Fırat Nehri’ne ulaşmasının engellenmesi amacıyla Sabırlı Deresi’nin Fırat Nehri’ne ulaştığı menfezin kapaklarını kapattırdık. Ekiplerimiz sahada çalışmalarını sürdürüyor, gelişmeleri hassasiyetle takip ediyoruz."