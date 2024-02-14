Erzincan'daki maden faciası sonrası SSR Mining hisseleri çakıldı! Şirketin değeri 1 günde 1 milyar dolar eridi 

Erzincan'daki Çöpler Altın Madeni'nde yaşanan çökme sonrası Anagold Madencilik'in yüzde 80'ine sahip olan Kanadalı SSR Mining hisseleri resmen eridi. Şirketin hisseleri 1 günde yüzde 53.7 düşerken, firmanın piyasa değeri 1 milyar dolar azaldı.

Dün Erzincan'ım İliç ilçesinde bulunan Çöpler Altın Madeni'nde toprak kayması meydana geldi. Faciada 9 işçi göçük altında kalırken, ekipler arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

ŞİRKETİN HİSSELERİ ÇAKILDI

Facia sonrası Çöpler Altın Madeni'nin işletmecisi Anagold Madencilik Sanayi'nin yüzde 80 ortağı olan SSR Mining'in hisselerinde sert düşüş yaşandı.

SON 8 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE

ABD'nin en büyük borsalarından Nasdaq'ta işlem gören hisseler 1 günde yüzde 53.7 oranında değer kaybetti. Şirketin hisseleri son 8 yılın en düşük seviyesini gördü.

ŞİRKETİN DEĞERİ 1 MİLYAR DOLAR ERİDİ

Şirketin piyasa değeri ise 24 saat içinde 1 milyar 59 milyon dolar azaldı. Böylece şirketin piyasa değeri 913 milyon dolara indi.

ÇÖPLER MADEN SAHASININ GEÇMİŞİ

-1964-1973 yılları arasında bir Türk şirketi bölgede manganez madeni çıkarttı.

-Ocak 1979’da Unimangan Manganez San. A.Ş. alanı satın aldı ve 1992’ye kadar manganez üretimine devam etti.

-1998 yılında Anatolia Minerals Development Ltd. isimli şirket bölgede altın ve bakır arama lisansı için başvurdu. Arama esnasında Çöpler bölgesindeki potansiyel madenler tespit edildi. Bunun üzerine maden arama çalışmaları için Rio Tinto ve Anatolia arasında anlaşma imzalandı.

-Ocak 2004’te Anatolia, Unimangan ve Rio Tinto firmalarının bölgedeki haklarını satın aldı.

-2009 yılında Anatolia ve Lidya Madencilik arasında ortak girişim anlaşması imzalandı.

-Şubat 2011’de Anatolia, Avusturalyalı Avoca Resources Limited şirketiyle birleşerek Alacer Gold ismini aldı.

-2020 yılında SSR Mining Alacer Gold'u satın aldı.