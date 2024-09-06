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Erzurum'da duyarlı otobüs şoförü rahatsızlanan kadını hastaneye yetiştirdi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Erzurum&#039;da duyarlı otobüs şoförü rahatsızlanan kadını hastaneye yetiştirdi
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Erzurum'da halk otobüsünde seyahat eden kadının aniden fenalaşması bir anlık paniğe neden oldu. Kadına ilk müdahaleyi diğer yolcular yaparken, duyarlı otobüs şoförü kadını en yakın acil tıp merkezine götürdü.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi bünyesinde G1 hattında çalışan halk otobüsü, Atatürk Üniversitesi Kampüsü içinde seyir ederken, araç içinde bir anda hareketlilik başladı. Araç kamerası tarafında da dakika dakika kaydedilen görüntülerde çocuğu ile birlikte seyahat eden bir kadın aniden rahatsızlandı. 

Diğer yolcular tarafından yardımına koşulan kadının daha fazla rahatsızlanması üzerine aracın yönü en yakındaki Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi’ne çevrildi. Halk otobüsü şoförü Murat Kamacı, kadının rahatsızlanmasının en başından itibaren kontrol merkezi ile sürekli iletişim halinde kalarak, rahatsızlanan kadını acil servis önüne kadar götürdü ve sağlık görevlilerine teslim etti.

Erzurum'da duyarlı otobüs şoförü rahatsızlanan kadını hastaneye yetiştirdi - 1. Resim

"VATANDAŞLIK VE İNSANİ BİR GÖREV"

Halk otobüsü şoförü Murat Kamacı, yaptığı davranışın asla kahramanlık olarak değerlendirilmemesi gerektiğini ifade ederek, “Kadın yolcumuzun rahatsız olduğunun ifade edilmesinden sonra aracı durdurdum ve bir durum değerlendirmesi yaptık. Kontrol merkezine de haber vererek aracı yakındaki hastanenin acil servisine doğru çevirdim. Diğer yolcular da bu yönde talepte bulundu. 

Yaptığımız şey bir vatandaşlık ve insanı görevidir. Asla bir kahramanlık olarak değerlendirilemez. Yolcumuzun sağlık durumunun iyi olduğunu da öğrendik. Buna sevindim.” dedi.

Erzurum'da duyarlı otobüs şoförü rahatsızlanan kadını hastaneye yetiştirdi - 2. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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