Erzurum'u şiddetli sağanak vurdu: Her yer göle döndü!

Trabzon'da meydana gelen sel felaketi sonrası Erzurum'u da şiddetli sağanak vurdu. Kentte öğleden sonra etkisini artıran şiddetli sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, alt geçitleri su bastı.

Erzurum'da öğleden sonra aniden etkili olan şiddetli sağanak hayatı felç etti. Sağanak sonrası alt geçitleri su bastı, cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu, trafik aksadı.

Kent merkezindeki Fil Geçti ve Aziziye alt geçitleri yağış sonrası biriken su nedeniyle polis ekiplerince ulaşıma kapatıldı.

Belediye ekipleri de cadde ve sokaklarda biriken suları temizlemek için çalışma yürüttü. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.