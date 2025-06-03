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Erzurum'u şiddetli sağanak vurdu: Her yer göle döndü!

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Erzurum&#039;u şiddetli sağanak vurdu: Her yer göle döndü!
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Trabzon'da meydana gelen sel felaketi sonrası Erzurum'u da şiddetli sağanak vurdu. Kentte öğleden sonra etkisini artıran şiddetli sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, alt geçitleri su bastı.

Erzurum'da öğleden sonra aniden etkili olan şiddetli sağanak hayatı felç etti. Sağanak sonrası alt geçitleri su bastı, cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu, trafik aksadı.

Kent merkezindeki Fil Geçti ve Aziziye alt geçitleri yağış sonrası biriken su nedeniyle polis ekiplerince ulaşıma kapatıldı.

Erzurum'u şiddetli sağanak vurdu: Her yer göle döndü! - 1. Resim

Belediye ekipleri de cadde ve sokaklarda biriken suları temizlemek için çalışma yürüttü. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Erzurum'u şiddetli sağanak vurdu: Her yer göle döndü! - 2. Resim

Kaynak: Anadolu Ajansı

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