Trabzon'da sağanak yağış hayatı felç etti! Eski devlet sahil yolu sular altında

Trabzon'da yaz mevsiminin ilk günlerinde sağanak yağış etkili oldu. Şiddetli yağış nedeniyle bazı araçlar yolda mahsur kalırken, birçok noktada ev ve iş yerlerini su bastı. Sağanak nedeniyle eski devlet sahil yolu da sular altında kaldı.

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde sabah saat 08.30 sıralarından öğle saat 11.30’a kadar aralıksız yağan yağmur hayatı felç etti.

ESKİ DEVLET SAHİL YOLU SULAR ALTINDA

Yağış nedeniyle birçok yol, kavşak, alt geçit sular altında kaldı. Çok sayıda araç da yollarda ve otoparklarda oluşan su birikintileri içinde mahsur kalırken, yağmurun en etkili olduğu yerler arasında eski devlet sahil yolu da yer aldı.

EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI

Bölgede 50’ye yakın araç sular içinde kalırken, çok sayıda ev ve iş yerini su bastı.

Vatandaşlar yağmurun getirdiği afet nedeniyle büyük şaşkınlık ve üzüntü yaşarken, kapanan logarları açarak su tahliye etmeye çalışan ekipler de zor anlar yaşadı.

Taşkın ve kaya düşmelerinin de meydana geldiği bölgede, Büyükşehir Belediyesi Trabzon İçme Suyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, itfaiye, AFAD ve belediye ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.