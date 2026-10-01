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Esenboğa Havalimanı raylı sisteminde hazırlıklar hızlandı: 36 kilometrede 12 istasyon

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Esenboğa Havalimanı raylı sisteminde hazırlıklar hızlandı: 36 kilometrede 12 istasyon
Başlık ResmiEsenboğa Havalimanı raylı sisteminde hazırlıklar hızlandı: 36 kilometrede 12 istasyon "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, YHT Gar-Esenboğa Havalimanı Raylı Sistem Hattı’nın 36 kilometre uzunluğunda ve 12 istasyonlu olacağını açıkladı. Hattın 3 kesiminde yer teslimlerinin tamamlandığını belirten Uraloğlu, mobilizasyon ve şantiye kurulum çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, YHT Gar-Esenboğa Havalimanı Raylı Sistem Hattı ile alakalı açıklamalar yaptı. Bakan Uraloğlu, “36 kilometrelik YHT Gar-Esenboğa Havalimanı Raylı Sistem Hattı'nı 12 istasyonla hizmete sunacağız. Hattımızın 3 kesiminde de yer teslimini tamamladık, mobilizasyon ve şantiye kurulumu çalışmaları devam ediyor. Yapım çalışmalarına yönelik hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor.” ifadelerini kullandı.

Esenboğa Havalimanı raylı sisteminde hazırlıklar hızlandı: 36 kilometrede 12 istasyon
Başlık ResmiEsenboğa Havalimanı raylı sisteminde hazırlıklar hızlandı: 36 kilometrede 12 istasyon

36 KİLOMETRELİK HATTA 12 İSTASYON

Projenin toplam 36 kilometre uzunluğunda ve 12 istasyonlu olarak planlandığını ifade eden Uraloğlu, hattın saatte 120 kilometre tasarım hızına sahip olacağını belirtti. Bakan Uraloğlu, “Projenin 8,5 kilometrelik YHT Gar-Siteler kesiminde 4, 12 kilometrelik Siteler-Pursaklar kesiminde 4, 15,5 kilometrelik Pursaklar-Esenboğa kesiminde ise 4 istasyon yer alacak.” dedi.

Uraloğlu, Pursaklar-Esenboğa kesimi kapsamında ayrıca depo, atölye ve parklanma alanının da inşa edileceğini kaydetti.

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Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: HABER MERKEZİ
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