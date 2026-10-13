İstanbul'un Esenyurt ilçesinde polis ekiplerinin dron destekli narkotik operasyonu havadan görüntülendi. Yaşlı kadınların bahçede uyuşturucu ticareti yaptıkları görüldü.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Battalgazi Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takip gerçekleştirilen ekipler, uyuşturucu ticareti yapan şahısları tespit etti.

5 KİŞİ TUTUKLANDI

Operasyon için düğmeye basan ekipler 7 kişiyi gözaltına aldı. Polisin nefes kesen operasyonu dron ile görüntülendi. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 7 zanlıdan 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Esenyurt'ta uyuşturucu pazarlığı kamerada! Yaşlı kadınlar da işin içinde

YAŞLILARI KULLANMIŞLAR

Görüntülerde ise şebekelerin dikkat çekmemek ve şüphe uyandırmamak için aralarında yaşlı bireylerin de bulunduğu; profili düşük kişileri, kurye veya satıcı olarak kullandığı görüldü.

Esenyurt'ta uyuşturucu pazarlığı kamerada! Yaşlı kadınlar da işin içinde

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖZDE NUR BAYAR Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala