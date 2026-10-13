Esenyurt'ta uyuşturucu pazarlığı kamerada! Yaşlı kadınlar da işin içinde
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde polis ekiplerinin dron destekli narkotik operasyonu havadan görüntülendi. Yaşlı kadınların bahçede uyuşturucu ticareti yaptıkları görüldü.
Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Battalgazi Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takip gerçekleştirilen ekipler, uyuşturucu ticareti yapan şahısları tespit etti.
5 KİŞİ TUTUKLANDI
Operasyon için düğmeye basan ekipler 7 kişiyi gözaltına aldı. Polisin nefes kesen operasyonu dron ile görüntülendi. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 7 zanlıdan 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.
YAŞLILARI KULLANMIŞLAR
Görüntülerde ise şebekelerin dikkat çekmemek ve şüphe uyandırmamak için aralarında yaşlı bireylerin de bulunduğu; profili düşük kişileri, kurye veya satıcı olarak kullandığı görüldü.