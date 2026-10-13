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Esenyurt'ta uyuşturucu pazarlığı kamerada! Yaşlı kadınlar da işin içinde

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Esenyurt'ta uyuşturucu pazarlığı kamerada! Yaşlı kadınlar da işin içinde
Başlık ResmiEsenyurt'ta uyuşturucu pazarlığı kamerada! Yaşlı kadınlar da işin içinde

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde polis ekiplerinin dron destekli narkotik operasyonu havadan görüntülendi. Yaşlı kadınların bahçede uyuşturucu ticareti yaptıkları görüldü.

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Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Battalgazi Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takip gerçekleştirilen ekipler, uyuşturucu ticareti yapan şahısları tespit etti.

5 KİŞİ TUTUKLANDI

Operasyon için düğmeye basan ekipler 7 kişiyi gözaltına aldı. Polisin nefes kesen operasyonu dron ile görüntülendi. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 7 zanlıdan 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Esenyurt'ta uyuşturucu pazarlığı kamerada! Yaşlı kadınlar da işin içinde
Başlık ResmiEsenyurt'ta uyuşturucu pazarlığı kamerada! Yaşlı kadınlar da işin içinde

YAŞLILARI KULLANMIŞLAR

Görüntülerde ise şebekelerin dikkat çekmemek ve şüphe uyandırmamak için aralarında yaşlı bireylerin de bulunduğu; profili düşük kişileri, kurye veya satıcı olarak kullandığı görüldü.

Esenyurt'ta uyuşturucu pazarlığı kamerada! Yaşlı kadınlar da işin içinde
Başlık ResmiEsenyurt'ta uyuşturucu pazarlığı kamerada! Yaşlı kadınlar da işin içinde
Editör : GÖZDE NUR BAYAR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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