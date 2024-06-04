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Eşini başka bir adamla yakalayan koca sınır dışı edildi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Eşini başka bir adamla yakalayan koca sınır dışı edildi

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bolu'da, Irak uyruklu eşini sevgilisiyle evde yakalayan H.M. sınır dışı edildi. Eşi İ.H. ile sevgilisi A.M. ise Bolu'da kaldı.

Dün öğle saatlerinde Semerkant Mahallesi Akıncı Sokak'ta bulunan bir apartmanda yabancı uyruklu H.M. (27), dini nikahlı eşi İ.H'nin (33) kendisini başka bir yabancı uyruklu şahısla aldattığını öğrenerek eve gitti.

BABASIYLA BİRLİKTE GÖZALTINA ALINDI

Eve kayınbiraderiyle giden H.M., karısının yanında başka bir adam olduğunu gördü. Kadının kocasından kaçmaya çalışan A.M. ise 3'üncü kattan aşağı atlayarak, 1. kattaki dairenin balkonuna düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs, bulunduğu yerden alınarak tedavisi için hastaneye kaldırıldı. H.M.., İ.H. ile kardeşi gözaltına alındı. Durumu öğrenen A.M.'nin babası ise olay yerine gelerek taşkınlık çıkardı. Polis ekipleri babayı da gözaltına aldı.

SINIR DIŞI EDİLDİ

Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alınan şahıslardan H.M., kayınbiraderi ve A.M.'nin babası "düzeni bozmak" suçlamasıyla sınır dışı edildi. Evde sevgilisiyle basılan İ.H. ile sevgilisi A.M. ise Bolu'da kaldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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