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Eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Demir hayatını kaybetti

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Demir hayatını kaybetti
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Bir dönem Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapmış olan Mustafa Demir (64), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

 

Samsun'da yaşayan 1961 doğumlu eski Bayındırlık ve İskan Bakanı, 22, 23 ve 24. dönem AK Parti Samsun Milletvekili ve 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nden sonra bir dönem Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan Mustafa Demir, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Demir'in cenaze namazı bugün ikindi vakti Samsun Büyük Cami'de kılınacak. Demir, 7 Ağustos Perşembe günü Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde toprağa verilecek.

MEHMET MUŞ'TAN BAŞ SAĞLIĞI MESAJI

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, eski Bayındırlık ve İskan Bakanı, daha önce Samsun Milletvekili ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevlerinde bulunan Demir'in vefatını üzüntü ile öğrendiklerini belirterek, "Milletimize ve Samsun'umuza hizmetleri daima şükranla hatırlanacak. Ailesinin ve sevenlerinin başı sağ olsun. Allah rahmet eylesin." ifadelerini kullandı.

BAŞKAN DOĞAN'DAN TAZİYE PAYLAŞIMI

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ise sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, vefat haberini üzüntü ile öğrendiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Samsun'umuza ve ülkemize AK Parti Samsun Kurucu İl Başkanlığı, milletvekilliği, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevleri ile hizmet etmiş kıymetli büyüğümüz Mustafa Demir'in vefat haberini üzülerek öğrendim. Sayın Başkanımızı şehrimize kazandırdığı hizmetlerle daima hatırlayacağız. Başkanımıza Allah rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır dilerim. Mekanı cennet, makamı ali olsun."

Kaynak: Anadolu Ajansı
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