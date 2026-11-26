Antalya'da CHP'li Kepez Belediyesine yönelik düzenlenen rüşvet soruşturmasında aralarında eski Kepez Belediye Başkanı Erdal Ö.'nün de bulunduğu 21 şüpheli tutuklandı, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kepez Belediyesine rüşvet, kamu kurum ve kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırma ve edimin ifasına fesat karıştırma suçları kapsamında bir operasyon düzenlenmişti.

Soruşturmada, bilirkişi raporları ile şüpheli ve müşteki ifadeleri doğrultusunda 20 şüpheli hakkında işlem başlatılmıştı. Antalya ve Konya'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 20 şüpheli gözaltına alınmıştı. Soruşturmaya 4 şüphelinin daha dahil edilmesiyle sayı 24'e yükselmişti.

Eski belediye başkanı da aralarında! Kepez Belediyesine rüşvet operasyonunda 21 tutuklama!

21 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

24 şüpheliden 21'i tutuklama, 3'ü ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edildi. Hâkimlik, 21 şüphelinin tutuklanmasına, 3 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Eski belediye başkanı da aralarında! Kepez Belediyesine rüşvet operasyonunda 21 tutuklama!

KİMLER TUTUKLANDI?

Tutuklama talebiyle Nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edilen eski Kepez Belediye Başkanı Erdal Ö., Kepez Belediyesi İmar Müdürü E.K., Destek Hizmetleri Müdürü M.D., Satın Alma Müdürü D.K., Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü D.D. ve Mali Hizmetler Müdürü F.V., Sosyal Hizmetler Müdürü H.Ç., piyasa fiyat araştırma görevlisi M.A.Y., satın alma görevlisi M.G. ve mimar M.A. , Kepez Kalkınma ve Dayanışma Vakfı Müdürü İ.Ç., Antalya Pamuklu Dokuma Ticaret A.Ş. Genel Müdürü R.C.D., Kent Grup Lojistik şirketi sahibi D.A., emekli emniyet mensupları A.Ö. ve A.B., avukat S.S., emlakçı K.K., Y.N., H.C., F.U. ve H.K. tutuklandı.

Eski Kepez Belediye Başkanı Erdal Ö.

3 ŞÜPHELİYE ADLİ KONTROL

Kepez Belediyesi Özel Kalem çalışanı A.B.S., Kepez Belediyesi İhale Servis Müdürü R.E. ve Y.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BAŞKAN ADINA RÜŞVET ALDIĞI İDDİASI

Soruşturma kapsamında eski Kepez Belediye Başkanı Erdal Ö., emekli emniyet mensupları A.Ö. ve A.B. ile avukat S.S.'nin rüşvete aracılık ettiği, Y.N.'nin ise Belediye Başkanı adına rüşvet parası aldığı ileri sürüldü. Kepez Kalkınma ve Dayanışma Vakfı Müdürü İ.Ç., Antalya Pamuklu Dokuma Ticaret A.Ş. Genel Müdürü R.C.D. ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Özel Kalem çalışanı A.B.S.'nin de rüşvet aldığı iddia edildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Antalya Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSIAntalya

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